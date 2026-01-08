Империя по вызову: почему история с Гренландией показывает полное бессилие Европы перед США

"Остальной мир, — писал двадцать лет назад советник Тони Блэра по внешней политике Роберт Купер, — реагирует на Америку, боится Америку, живет под защитой Америки, завидует, возмущается, строит заговоры против Америки, зависит от Америки. Каждая другая страна определяет свою стратегию по отношению к Соединенным Штатам"; и в свою очередь Соединенные Штаты определяют свои цели внешней политики как эффективную "неуязвимость".

Сегодня Дональд Трамп безжалостно продолжает проводить ту же политику. Бомбардировки Ирана, свержение Николаса Мадуро, угрозы войны с Колумбией, размышления об аннексии Гренландии: "Она нам нужна для обороны".

Президенты меняются, и вместе с ними меняется внутренняя политика; однако, как и в случае с Британской империей до нее, интересы американского государства вечны и неизменны. Белый дом обязан следовать им, а остальные должны реагировать на это с завистью, сдерживаемой своей зависимостью или страхом.

В данном случае реакция Европы на явное предложение об аннексии европейской территории была сдержанной со стороны обоих. Дания выразила недовольство тем, что Трамп не проявил достаточного "уважения к международному праву", а Кир Стармер вежливо попросил Трампа прекратить размышлять о перспективах завоевания части территории союзной страны. Однако, помимо этих громких заявлений, никакой реакции не последовало, поскольку Европа не может предложить ничего, кроме надежды, что Трамп забудет об этом вопросе и перейдет к другим делам.

Мы не увидим, как американские войска проводят ночные рейды с целью захватить датских политиков, или как раздаются выстрелы в гневе из-за судьбы Гренландии. Европа не будет воевать с Америкой, потому что не может, а Америка не будет воевать с Европой, потому что в этом нет необходимости: если Трамп действительно хочет эту территорию, а не просто наслаждается видом европейских политиков, пытающихся скрыть свой позор, то он может применить очень болезненные рычаги давления, пока не добьется своего.

Безопасность континента по-прежнему гарантируется американскими войсками на европейской территории, а исход конфликта на его восточном фланге — поставками американского оружия в Украину.

Если дело дойдет до крайности, я бы поставил на то, что Трамп воспользуется этим рычагом, чтобы добиться своего в Гренландии, не прибегая к прямой аннексии: он объявит, что в отсутствие новых американских объектов и новых договоров развертывание войск в Европе необходимо сократить, чтобы сохранить силы для защиты родины. Дипломатическая сторона будет сглажена. Разломы все равно останутся.

Прочитайте ответы европейских лидеров, и вы увидите, что правители полагались на посторонних, чтобы сохранить свои силы, и с опозданием поняли, что интересы этих посторонних не всегда совпадают с их собственными. По крайней мере в этом они не одиноки: последний император Западной Римской империи был свергнут иностранными союзниками, дислоцированными на его территории, когда их требования о предоставлении земель были отклонены. Норманны вторглись в южную Италию в качестве наемников и в конечном итоге стали править обширными территориями. Мамлюки начинали как иностранные рабы-солдаты, а стали султанами.

Современные европейские страны десятилетиями бесплатно пользовались американскими расходами на оборону, на словах поддерживая актуальные для США политические идеи о разнообразии, миграции, демократии и других культурных вопросах в обмен на эту защиту. Гейр Лундестад придумал термин "империя по приглашению", чтобы описать этот процесс: принятие зависимости и все большего вмешательства США в жизнь континента.

Когда интересы Америки и Европы совпадали, эта зависимость и вмешательство были терпимы. Ограничения редко вызывали раздражение. Однако по мере ослабления относительной мощи Америки задачи, необходимые для обеспечения безопасности родины и Европы, начали расходиться. Почти три года назад Элбридж Колби писал на этих страницах, что Соединенные Штаты не "обладают военным потенциалом, чтобы оставаться активно вовлеченными в дела Европы и одновременно обеспечивать эффективную оборону в Азии".

Сегодня Колби находится в центре оборонной политики администрации и занимается ее реализацией, а Европа приходит к выводу, что зависимость от страны, интересы которой отличаются от ваших, — это крайне неудобное положение. Из которого, к тому же, очень трудно выбраться. Несмотря на все разговоры Европы о стратегической автономии, она на каждом шагу уклоняется от оплаты связанных с этим расходов. Она оставила безопасность на попечение американцев, утешая себя тем, что они всегда будут рядом, чтобы оплатить счет.

Эта зависимость выходит за пределы военной сферы. Америка и ЕС могут и иметь крупнейшие в мире двусторонние торговые отношения, но они не являются равноправными. Экономическая мощь, на которую надеялся Брюссель, является частичной иллюзией: американские компании предоставляют платежные системы, на которые полагаются многие европейские страны, облачное хранилище, в котором граждане хранят свои секреты, поисковые системы, модели искусственного интеллекта и платформы социальных сетей, которые определяют информационный ландшафт для избирателей. Если спор действительно обострится, "аварийный выключатель" находится в Вашингтоне. Поиск альтернатив со стороны ЕС является результатом этого осознания.

Ошибка политиков была проста. В книге Ариэля Рубинштейна "Экономические басни" говорится о том, что в мире может действовать более одного набора правил. То, что мы считаем неизменными чертами общества, на самом деле таковыми не является. Рубинштейн говорил об этом в контексте того, как мы преподаем экономику студентам, но я думаю, что эту мысль можно развить дальше.

Под логикой экономики и международного права все еще существует базовый уровень реальности. Закон джунглей не действует в отношении золота и контрактов. Он только спит, и рынок управляет только до тех пор, пока он не проснется. Богатство является силой только до тех пор, пока люди с оружием не решат, что богатство должно быть перераспределено в их пользу, и их согласие отказаться от этого действует только в том случае, если вы можете создать больше богатства, чем они могли бы получить.

Европейские лидеры сейчас за свой счет заново усваивают уроки, которые их предшественники могли бы преподать им бесплатно. Как только вы полагаетесь на иностранные силы для обеспечения безопасности и на иностранную державу для обеспечения процветания, вы больше не являетесь полностью суверенным государством. Вся культурная мягкая сила и экономический вес в мире не принесут вам никакой пользы, если ваша аутсорсинговая армия решит, что может настаивать на более выгодных условиях, чем те, которые вы готовы предоставить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

