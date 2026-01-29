Морской ультиматум России: как Европа закрыла Балтику для "теневого флота" РФ
14 стран Европы приняли решение закрыть Балтийское море для "теневого флота" России. Это, по мнению экономиста Виктории Войцицкой, лишит агрессора значительной части доходов, которые он мог бы потратить на войну, и сделает помощь Запада Украине более активной.
Балтийское море, через которое идет до 50% российской нефти, закрывается для "теневого флота".
14 европейских стран (от Британии и Германии до стран Балтии и Скандинавии) выступили с совместным заявлением: Балтийское море больше не будет "проходным двором" для российских схем.
Главные тезисы "морского ультиматума":
- Долой маскировку! Танкеры, скрывающие свое происхождение, манипулирующие флагами или ходящие без документов, теперь будут считаться "судами без государственной принадлежности". Это юридический термин, который дает право задерживать их без долгих церемоний и правовых рисков.
- Кибер-пиратство под прицелом. Россию прямо обвинили в умышленном вмешательстве в работу спутниковой навигации (GPS). Это не просто "шпионские игры" — это реальная угроза жизни.
- Экологическая мина замедленного действия. Большинство судов "теневого флота" — это старый металлолом. Один разлив нефти в закрытой Балтике может убить экосистему региона на десятилетия. Европа больше не хочет так рисковать.
Кто подписал?
Коалиция решительных: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания и Эстония.
Почему это важно?
Это не просто "бумажка". Это переход от простого наблюдения к активному сдерживанию.
Российским танкерам становится все теснее, а риск потерять судно вместе с грузом возрастает в разы. Морская блокада теневых доходов агрессора набирает обороты. Мир становится прозрачнее, а правила — жестче для тех, кто привык играть "в темную".
Балтийское море должно быть закрыто для теневого флота.
