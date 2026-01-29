Морской ультиматум России: как Европа закрыла Балтику для "теневого флота" РФ

Балтийское море, через которое идет до 50% российской нефти, закрывается для "теневого флота".

14 европейских стран (от Британии и Германии до стран Балтии и Скандинавии) выступили с совместным заявлением: Балтийское море больше не будет "проходным двором" для российских схем.

Главные тезисы "морского ультиматума":

Долой маскировку! Танкеры, скрывающие свое происхождение, манипулирующие флагами или ходящие без документов, теперь будут считаться "судами без государственной принадлежности". Это юридический термин, который дает право задерживать их без долгих церемоний и правовых рисков.

Кибер-пиратство под прицелом. Россию прямо обвинили в умышленном вмешательстве в работу спутниковой навигации (GPS). Это не просто "шпионские игры" — это реальная угроза жизни.

Экологическая мина замедленного действия. Большинство судов "теневого флота" — это старый металлолом. Один разлив нефти в закрытой Балтике может убить экосистему региона на десятилетия. Европа больше не хочет так рисковать.

Кто подписал?

Коалиция решительных: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания и Эстония.

Почему это важно?

Это не просто "бумажка". Это переход от простого наблюдения к активному сдерживанию.

Российским танкерам становится все теснее, а риск потерять судно вместе с грузом возрастает в разы. Морская блокада теневых доходов агрессора набирает обороты. Мир становится прозрачнее, а правила — жестче для тех, кто привык играть "в темную".

Балтийское море должно быть закрыто для теневого флота.

