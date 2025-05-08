Саудовская Аравия — за Украину: почему в России резко уменьшился военный бюджет

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Не было счастья, так Саудиты помогли:

Саудовская Аравия, в экстренном порядке собрав заседание ОПЕК 2 мая, приняла беспрецедентное решение — существенно увеличить объемы добычи нефти, значительно превысив даже ранее заявленные планы.

Это уже повлияло на рынок: стоимость Brent опустилась до $59 за баррель, что создает дополнительное давление на экономики, сильно зависимые от энергоносителей, прежде всего — на Россию.

Это уже не первый раз, когда динамика нефтяного рынка влияет на ход войны. В феврале 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, нефть стоила более $110 за баррель. В течение 2015 года цена снизилась до $60. Именно тогда Москва была вынуждена согласиться на Минские договоренности и формально приостановить наступление (конечно, Минские договоренности стали результатом многих факторов, в том числе не последнюю роль сыграла трагедия MH17).

Сегодня мы наблюдаем потенциальное повторение той истории — хотя с существенно новыми обстоятельствами.

Торговая война, которую инициировал Дональд Трамп, приводит к замедлению глобального экономического роста.

В таких условиях страны ОПЕК обычно сокращают добычу, чтобы поддержать цены. Но на этот раз Саудовская Аравия действует иначе — и это явно не играет в пользу Кремля.

Дружба России с саудитами — понятие очень относительное Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Падение цен на нефть выгодно и самому Трампу: более дешевое топливо на заправках — весомый аргумент перед избирателями, к которым он апеллировал. Поэтому роль Вашингтона вряд ли стоит недооценивать.

Напомню, что первоначальный утвержденный бюджет РФ на 2025 год был составлен, исходя из цены нефти в $70 за баррель.

Уже сейчас эти прогнозы были пересмотрены на уровень $56 — снижение более чем на 25%.

Учитывая, что более 30% бюджета РФ формируется за счет нефтегазовых доходов, ресурсы для финансирования войны стремительно тают.

Кремль сталкивается со все более жесткими ограничениями, и финансовая поддержка затяжной агрессии против Украины становится все менее устойчивой.

Следовательно, если нынешняя стратегия Эр-Рияда при поддержке Вашингтона окажется долговременной, на нефтяном рынке возможно еще более глубокое проседание цен.

И в таком сценарии России, с ее дефицитным бюджетом, обесцененными активами и исчерпанным ресурсом маневра, не останется ничего другого, как сидеть у разбитого корыта, в очередной раз надеясь на золотую рыбку, которая уже давно сбежала с берегов Кремлястана.

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