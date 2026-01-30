Украина меняет игру: как удары по теневому флоту загоняют РФ в угол

Беспрецедентная кампания Киева по нападениям на танкеры российского теневого флота усиливает давление на судовладельцев и страховщиков, нарушающих санкции, в то время как экспорт российской нефти и без того находится под давлением.

В Киеве, похоже, достигло предела недовольство в связи с применением или неприменением международных санкций в отношении экспорта российской нефти. С конца ноября по меньшей мере семь танкеров, которые регулярно транспортируют российскую нефть и считаются частью ее теневого флота, получили серьезные повреждения после атак беспилотников или неустановленных "внешних взрывов". Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за четыре из этих атак, при этом явно уклонившись от комментариев по поводу остальных; в последующих заявлениях для СМИ они ясно дали понять, что их цель — нанести существенный ущерб доходам России от экспорта морской нефти.

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Малюк называл такие атаки "кинетическими санкциями", и с их непосредственными результатами трудно поспорить. Страховые рынки отреагировали резко: ставки на суда, торгующие в Черном море, в начале декабря выросли на 300%, а в январе удвоились. Российский морской экспорт нефти через Черное море сократился на 30%. Один из крупнейших турецких операторов танкеров, который управляет несколькими судами, подпадающими под санкции Украины, объявил, что больше не будет перевозить российские грузы после того, как 27 ноября один из его танкеров потерпел крушение у побережья Сенегала, сославшись на неприемлемый риск.

Эти удары, вероятно, знаменуют собой новый, расширенный этап оправданной кампании Киева по подрыву инфраструктуры производства и экспорта энергоресурсов России, а значит, и лишения ее финансирования для ведения войны против Украины. Если это так, то судовладельцы, страховщики, порты и финансовые учреждения, которые участвуют в торговле российской нефтью в нарушение недавно сниженного ценового ограничения, даже невольно, могут значительно недооценивать повышенный риск, поскольку теперь теневой флот является прямой целью в конфликте. Украина находится на переднем крае развития дроновых технологий, не чувствует себя связанной географическими ограничениями и, вероятно, не боится никаких правовых последствий в национальных или международных судах.

Беспрецедентно

2025 год стал знаковым годом для атак на танкеры, связанные с деятельностью российского теневого флота. За первые семь месяцев года шесть танкеров, все из которых часто заходили в российские порты, также подверглись необъяснимым (и недооцененным) взрывам. Повреждения этих судов были явно преднамеренными, и многие эксперты по безопасности считают, что взрывы были вызваны морскими "липучками".

Четыре из танкеров, подвергшихся нападениям в период с января по июль, следовали по Средиземному морю у берегов Ливии, Турции и Италии. За исключением взрыва на борту иранского грузового судна у берегов Израиля в 2021 году, это первые известные нападения на невоенные торговые суда в Средиземном море со времен Второй мировой войны. Еще два танкера, в том числе недавно построенный для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ), были взорваны в российском порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря в течение этого периода. В результате нападения на танкер, эксплуатируемый турецкой компанией, у побережья Сенегала в ноябре, общее число загадочных взрывов танкеров, связанных с Россией, в 2025 году достигло по меньшей мере семи в трех разных регионах.

Несмотря на то, что никто не взял на себя ответственность за эти удары, цели и характер атак указывают на украинских исполнителей, и Киев практически не пытался это отрицать. Предыдущий загадочный взрыв, в результате которого в декабре 2024 года у побережья Испании затонул российский военный грузовой корабль, подвергнутый санкциям, вероятно, ознаменовал начало этой кампании и был признан Россией актом терроризма. Теперь СБУ Украины открыто задействовала свои новые морские дроны Sea Baby в поддержку этой кампании, повредив три танкера теневого флота в Черном море в ходе заявленных атак 28 ноября и 10 декабря, а затем 19 декабря нанеся удар с помощью беспилотника по танкеру в Средиземном море — это были первые явные преднамеренные удары по коммерческим судам в ходе этой войны.

В совокупности это приводит к тому, что количество танкеров, которые, вероятно, были потоплены или значительно повреждены Украиной в 2025 году, составляет не менее 11, включая восемь танкеров для перевозки сырой нефти. Хотя оценки количества танкеров, и в частности танкеров для перевозки сырой нефти, в теневом флоте России широко варьируются в зависимости от методологии, суда, пораженные в ходе этих атак, составляют не менее 1% танкеров для перевозки сырой нефти в теневом флоте. Судя по их истории, большинство, включая те, которые были выведены из строя с конца ноября, также, по-видимому, входят в гораздо меньшую группу танкеров, которые несколько раз в год заходят в российские порты, которую Киевская школа экономики называет "ядром теневого флота России". Из этого меньшего "ядра" танкеры, поврежденные или выведенные из строя в прошлом году, могут составлять до 5–10%, что является потенциально значительным экономическим результатом "кинетических санкций" Украины.

Киев вряд ли отпугнет юридический риск или ответные меры

Москва быстро ответила на недавние удары СБУ в Черном море, 12 декабря нанеся удары по украинским портам с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет, в результате чего были повреждены три турецких торговых судна в порту Черноморск Одесской области. Страховые тарифы на заходы в украинские порты Черного моря также выросли, хотя и не так сильно, как на заходы в российские порты Черного моря.

Однако Украина не так сильно зависит от экспортных доходов, как Россия, и на протяжении всей войны подвергается российским атакам на свои порты, которые часто наносят ущерб торговым судам, а в некоторых случаях, по-видимому, направлены именно на них. Другими словами, расчеты Киева, столкнувшегося с угрозой существования, не меняются значительно, несмотря на запугивания Москвы. Россия также рискует раздражать судовладельцев, если усилит атаки на суда, торгующие в украинских портах, в то время, когда в мире наблюдается дефицит нефтяных танкеров. Примечательно, что самые громкие жалобы после недавних инцидентов поступили из Турции, крупной судоходной страны, которую Россия не может себе позволить оттолкнуть. Анкара явно обеспокоена воздействием на своих судовладельцев и торговлю через пролив Босфор. Между тем западные союзники Украины в основном молчат, а New York Times сообщает, что ЦРУ поддержало некоторые недавние удары.

Россия также гораздо менее склонна, чем Украина, нападать на коммерческие суда в морских исключительных экономических зонах (ИЭЗ) любой страны НАТО. Для Москвы даже нападение, которое можно отрицать, сопряжено со значительным риском. Если его можно будет приписать России, оно может быть истолковано как нападение на страну НАТО, а недавний опыт России в отрицании таких операций не идет ни в какое сравнение с опытом Украины. Киев, с другой стороны, вряд ли будет публично осужден за атаки, которые можно отрицать, со стороны своих западных союзников, пока ущерб остается ограниченным. На технологическом уровне Украина просто обогнала Россию в области разработки морских дронов в этой войне, совершив в декабре историческое первое в военно-морской истории нападение на российскую подводную лодку.

Даже если Украина будет привлечена к ответственности, она может оказаться на довольно прочной правовой основе. Более того, характер судов теневого флота делает маловероятным, что какой-либо страховщик или судовладелец сможет добиться успеха в суде. Например, два танкера, пораженные украинскими морскими дронами 28 ноября, ложно заявили, что плавают под флагом Гамбии. Когда морская администрация Гамбии обнаружила это и удалила их из своего реестра, это привело к юридическому лишению судов нейтралитета, в результате чего они остались без флага и без гражданства, а их страховка и свидетельства о мореходности стали недействительными.

Усиление давления на российский экспорт морской нефти

Усиление "кинетических санкций" Украины против российской энергетической инфраструктуры, а теперь и против танкеров ее теневого флота, происходит в неудачное время для российского экспорта нефти, который в 2025 году обеспечил не менее 20% федерального бюджета России и ее военных расходов. Москва уже была вынуждена искать новых клиентов после вступления в силу в ноябре западных санкций в отношении нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", которые вынудили российскую нефть идти с большими скидками, в результате чего ее грузы застряли в море. Эти санкции также способствовали массовому уходу греческих танкерных операторов из торговли российской нефтью, который начался, когда в сентябре ЕС и Великобритания снизили ценовой потолок с 60 до 47,6 доллара за баррель.

Россия сейчас испытывает трудности с поиском достаточного количества танкеров для удовлетворения своих потребностей в экспорте сырой нефти, что является немаловажной проблемой, поскольку ей необходимо увеличить экспорт для поддержания доходов. Ужесточение санкций привело к тому, что многие операторы танкеров вышли из российского нефтяного рынка из-за рисков, связанных с соблюдением нормативных требований и репутацией. Те, кто по-прежнему обслуживает российские порты и участвует в деятельности теневого флота, теперь должны также учитывать значительно более высокий физический риск для своих судов и экипажей. Даже танкеры, не входящие в теневой флот, в последние недели подверглись неатрибутированным атакам дронов в российских портах, в том числе один танкер, зафрахтованный Chevron. Порты и страны, которые принимают российские танкеры теневого флота и позволяют им осуществлять перевалку с судна на судно в своих ИЭЗ, также должны переоценить свою толерантность к риску, взвесив, стоит ли рисковать взрывом на борту старого танкера с сомнительным страхованием. Украина убедительно доказывает, что не стоит.

