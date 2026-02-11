Олимпийская война: как Россия устроила в Италии кибератаки и саботаж на фоне большого спорта

Зимние Олимпийские игры в Италии стартовали не с фейерверков и праздничных церемоний, а с кибератак и саботажа. Еще до официального открытия соревнований страна столкнулась с волной цифровых ударов по инфраструктуре, дипломатическим учреждениям и сервисам, связанным с проведением Игр. А уже в первый день Олимпиады эти атаки получили физическое продолжение — на железной дороге.

5 февраля итальянские спецслужбы зафиксировали масштабную DDoS-атаку на сайты, связанные с Олимпийскими играми 2026 года. Под удар попали не только сайты, связанные с соревнованиями и туристической инфраструктурой в Кортине-д'Ампеццо, в одном из высококлассных итальянских курортов, но и дипломатические представительства Италии за рубежом, а именно в США, Канаде, Франции и Австралии. Ответственность взяла на себя группа пророссийских хакеров Noname057, которая давно фигурирует в списках прокремлевских кибергруппировок. Формулировки в их Telegram-канале не оставляли пространства для интерпретаций: атака подается как "наказание" за проукраинскую позицию Рима. Это важный момент, потому что атака не маскировалась под криминальную или "активистскую". Наоборот, она была подана как наказание государства-члена НАТО за политическую позицию. Фактически речь идет не о попытке нанести реальный ущерб инфраструктуре, а о сигнале. Показать уязвимость, испортить информационный фон, напомнить: "мы рядом". Именно в такой логике Россия и связанные с ней акторы действуют в киберпространстве с 2022 года. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни прямо указал на "российский след", подчеркнув, что сами исполнители подтвердили политический мотив.

Менее чем через 48 часов после кибератак ситуация перешла из цифрового пространства в физическое. В первый день Олимпиады итальянская полиция зафиксировала серию диверсий на железнодорожной инфраструктуре:

вблизи Пезаро подожжен распределительный щит;

в Болонье перерезан кабель системы измерения скорости поездов;

на перегоне между Болоньей и Падуей найдено примитивное взрывное устройство.

Ни один из этих эпизодов не привел к катастрофе, но все вместе они имеют важную общую черту, и заключается она в том, что удар наносится по критической логистике в момент максимальной международной нагрузки. Именно поэтому к расследованию привлекли не только полицию, но и контртеррористические подразделения. Министерство транспорта Италии квалифицировало инциденты как серьезные акты саботажа, напомнив, что подобные попытки уже сопровождали крупные международные события, в том числе и Олимпийские игры 2024 в Париже. Это ключевая деталь, что железная дорога — не случайная цель. Она символизирует мобильность, логистику, непрерывность государства. Удар по ней — это всегда попытка создать ощущение хрупкости и потери контроля, особенно в момент, когда страна находится в центре мирового внимания.

Контекст, в котором происходят эти события, имеет принципиальное значение. Россия на Олимпиаде-2026 представлена всего 13 спортсменами и в "нейтральном" статусе, то есть без флага, гимна и национальных символов. Российские сборные, включая хоккейную, вообще не допущены. И поэтому для российской внутренней аудитории это очередное унижение, которое еще и тщательно подпитывается пропагандой Кремля. Именно поэтому реакция Москвы прогнозируема, и вместо спортивной конкуренции они демонстрируют способность навредить. Если нельзя быть на пьедестале — можно быть фактором нестабильности.

Официально Москва, как и следовало ожидать, публично дистанцируется от любой причастности. Государственные спикеры говорят о "внутренних проблемах безопасности Италии", а пропагандистские медиа — о "русофобской истерии Запада". Впрочем, в российских Telegram-каналах и полуофициальных Z-ресурсах тон совсем другой. Там атаки Noname057 подаются как "асимметричный ответ", а проблемы на итальянской железной дороге — с ироничными намеками на "бумеранг санкций". Ведь народу надо показать мощь нации. Это типичный для Кремля подход: формальное отрицание плюс неофициальное поощрение.

И стоит понимать, что для Кремля Олимпийские игры — очень удобная цель, ведь выполняют сразу несколько функций. Кибератаки, диверсии на железной дороге и информационный шум вокруг "несправедливого отношения к российским спортсменам" складываются в единую конструкцию. Это не хаос и не совпадение. Это четко продуманный сценарий.

Его цель — не в остановке самих Олимпийских игр и не в реальной эскалации. Задача другая:

продемонстрировать уязвимость;

навязать ощущение постоянной угрозы;

наказать страну за политическую лояльность Украине;

показать внутренней российской аудитории, что "Россия все еще может".

Заявление вице-премьера Маттео Сальвини о том, что инциденты не омрачат репутацию Италии, звучит скорее как политическая необходимость. На самом же деле эти события — еще одно напоминание: крупные международные события давно перестали быть "вне политики". Они стали удобным полем для гибридных операций.

События вокруг Олимпиады в Италии показывают главное: гибридная война не имеет пауз, даже когда речь идет о спорте. Кибератаки, саботаж инфраструктуры, информационный шум — это не попытка сорвать Олимпийские игры физически. Это попытка поставить под сомнение ощущение безопасности и продемонстрировать, что ни одна международная площадка не является "нейтральной зоной".

Для Италии это тест на устойчивость. Для Европы — еще одно очередное напоминание, что линия фронта давно проходит не только по границам, но и по серверам, железнодорожным путям и большим символическим событиям.

Олимпиада будет продолжаться, соревнования состоятся, но этот февраль уже вписывается в новую реальность: спорт давно стал еще одним полем гибридного противостояния, и это вряд ли последний такой случай.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

