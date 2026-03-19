Весенне-летнее наступление РФ началось: что пытается сделать враг на 100-километровом участке фронта
Россияне долго ждали непогоды, чтобы начать свое долгожданное весенне-летнее наступление — и вот дождались, пишет блогер Борис Пенчук. Под прикрытием тумана они пошли в наступление на широком 100-километровом участке фронта, получив несколько неприятных сюрпризов от ВСУ...
В полночь во вторник 17 марта Россия возобновила наступление широким фронтом на 100-километровом участке условно от Доброполья и Покровска до Гуляйполя, что может свидетельствовать о старте весенне-летней кампании ВС РФ.
Украина была готова и пока успешно отражает штурмы, — командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Примерно 100-километровый участок на карте DeepState. Детали:
- к возобновлению штурмовых действий оккупантов подтолкнула резкая смена погоды в ночь на 17 марта. Они долго ждали, когда наступит непогода;
- россияне сделали ставку на плохую видимость. Незадолго до полуночи заранее инфильтрированные пехотные группы выдвинулись на штурм под моросящий дождь;
- украинцы подняли дроны и положили первую сотню с лишним оккупантов еще до полуночи;
- перед рассветом 17 марта россияне поперли накопленной поодаль пехотой, мотоциклами, бронетехникой и лошадьми одновременно на добром десятке участков;
- в течение первых суток наступления россияне понесли потери от СБС ВСУ примерно в 290 человек погибшими и 220 ранеными;
- туман никуда не делся, поэтому, как пишет Роберт Мадьяр, "ночь на 18 марта несколько затянулась по времени" — оккупанты продолжили наступление и потеряли еще 140 человек погибшими и 130 ранеными;
- пока ВС РФ не смогли продавить ни один из участков по вышеупомянутой ширине фронта.
"Весенне-летнее наступление оккупантов считаем частично открытым. Впереди еще 12 часов текущих суток. Шурует дождь", — делает вывод Мадьяр.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.