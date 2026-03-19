Весенне-летнее наступление РФ началось: что пытается сделать враг на 100-километровом участке фронта

В полночь во вторник 17 марта Россия возобновила наступление широким фронтом на 100-километровом участке условно от Доброполья и Покровска до Гуляйполя, что может свидетельствовать о старте весенне-летней кампании ВС РФ.

Украина была готова и пока успешно отражает штурмы, — командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Примерно 100-километровый участок на карте DeepState. Детали:

к возобновлению штурмовых действий оккупантов подтолкнула резкая смена погоды в ночь на 17 марта. Они долго ждали, когда наступит непогода;

россияне сделали ставку на плохую видимость. Незадолго до полуночи заранее инфильтрированные пехотные группы выдвинулись на штурм под моросящий дождь;

украинцы подняли дроны и положили первую сотню с лишним оккупантов еще до полуночи;

перед рассветом 17 марта россияне поперли накопленной поодаль пехотой, мотоциклами, бронетехникой и лошадьми одновременно на добром десятке участков;

в течение первых суток наступления россияне понесли потери от СБС ВСУ примерно в 290 человек погибшими и 220 ранеными;

туман никуда не делся, поэтому, как пишет Роберт Мадьяр, "ночь на 18 марта несколько затянулась по времени" — оккупанты продолжили наступление и потеряли еще 140 человек погибшими и 130 ранеными;

пока ВС РФ не смогли продавить ни один из участков по вышеупомянутой ширине фронта.

"Весенне-летнее наступление оккупантов считаем частично открытым. Впереди еще 12 часов текущих суток. Шурует дождь", — делает вывод Мадьяр.

