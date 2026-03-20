Недолговечная удача Кремля: почему война в Иране не принесет для Путина коренного перелома в Украине

Для Владимира Путина Дональд Трамп — это подарок, который не перестает приносить пользу. Как раз когда Москва уже начала уставать от заверений американского президента в том, что он сможет заставить Владимира Зеленского принять российские условия мира на Украине, вмешательство США и Израиля в Иране вызвало резкий скачок цен на нефть. Это дало России возможность поставить на мировой рынок больше нефти и поддержать свои сокращающиеся бюджетные доходы.

В целом война на Ближнем Востоке принесет России значительные выгоды, но их будет недостаточно для реализации самого насущного желания Путина: разгрома Украины. Хотя плюсы войны в Иране для российской экономики неоспоримы. До вмешательства Трампа российская нефть торговалась со значительной скидкой по сравнению с мировыми ценами из-за санкций. Эта скидка быстро исчезла, и сейчас российская нефть продается по ценам выше, чем нефть из Ближнего Востока. Повышение цены на экспортную нефть на 10 долларов (7,50 фунтов) за баррель принесет российскому бюджету дополнительно от 1,1 млрд долларов (830 млн фунтов) до 1,2 млрд долларов (900 млн фунтов) в месяц.

Это хорошая новость для Кремля. Однако, несмотря на эти заметные успехи, в Кремле понимают, что следует проявлять осторожность по нескольким причинам. Во-первых, война в Иране может быстро закончиться, и цены на нефть могут упасть. Возможно, они не опустятся до уровня февраля, но приток средств в бюджет Кремля может оказаться гораздо скромнее, чем ожидалось.

Во-вторых, затянувшаяся война, приведшая к росту цен на нефть выше 120 долларов (90 фунтов), вызовет глобальную рецессию и обрушит спрос, что фактически сведет на нет рост цен и снизит значение России для США и Китая. Поскольку Трамп отвлечен другими проблемами, у Путина также меньше шансов использовать его в качестве рычага давления, чтобы убедить Владимира Зеленского просить о мире.

И, наконец, следует отметить, что Украина по-прежнему демонстрирует поразительную решимость сражаться. И это несмотря на ужасающие разрушения, нанесённые её энергетической инфраструктуре в течение зимы, и связанные с этим значительные лишения, которые испытывает население в целом.

Уже более года Путин заявляет, что российская армия имеет стратегическое преимущество на всем фронте в Украине и что её наступление невозможно остановить. Это породило ожидания победы, которые пока остаются далеко не оправданными. Несмотря на более крупную экономику и численность населения, Россия до сих пор не смогла задействовать свои превосходящие ресурсы или сломить боевой дух Украины.

На поле боя украинцы в последнее время добились преимущества в использовании дронов, действующих на низких высотах. Они активизировали удары с помощью дронов и ракет средней дальности, которые уничтожают российские системы ПВО и подрывают подготовку российской армии к весенне-летнему наступлению. Украинцы считают, что срыв летнего наступления может нанести серьезный ущерб наступательным возможностям российской армии и заставить Путина прекратить боевые действия.

Стратегия Украины заключается в том, чтобы сорвать агрессию Москвы, сделав войну бессмысленной. Стратеги в Киеве считают, что чем дольше будет продолжаться относительная патовая ситуация, тем больше вопросов будет возникать в России о целях этой войны. С одной стороны, этот аргумент убедителен. В марте 2022 года Россия контролировала 27 процентов территории Украины. Через четыре года она удерживает лишь 19,4%. В прошлом году армия Путина захватила 1,5% территории Украины, понеся потери в один миллион человек. Тем не менее, в условиях все более репрессивной обстановки в России пока нет явных признаков несогласия с линией Кремля.

Пережив зиму и выдержав давление со стороны Трампа, украинцы стали чувствовать себя более уверенно, чем в последние месяцы, в своей способности удержать Россию в патовой ситуации. В феврале украинская армия отбила значительные территории, более чем компенсировав территориальные завоевания Москвы в том же месяце.

Киев понимает, что Кремль опасается объявить очередную частичную мобилизацию, поскольку она является главным источником беспокойства для российского общества. Последний раз, когда такая попытка была предпринята осенью 2022 года, это привело к тому, что страну покинули около миллиона россиян, в том числе многие из самых талантливых и образованных.

Украина оказалась гораздо более крепким орешком, чем Путин мог себе представить. Конечно, сейчас он, вероятно, извлечёт выгоду из краткосрочного облегчения бюджетной нагрузки и ослабления украинской противовоздушной обороны, пока Киев ищет альтернативные способы защиты своего воздушного пространства в условиях нехватки боеприпасов, перенаправленных американским союзникам на Ближнем Востоке. Но этого будет недостаточно, чтобы переломить ход событий и обеспечить поражение Украины.

Неудачная авантюра Трампа на Ближнем Востоке напоминает авантюру Путина в Украине. Недостаточное планирование и неверная оценка противника неизменно приводят к катастрофическим последствиям. В обоих случаях не стоит ждать какого-то "бога из машины".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

