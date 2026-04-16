Главное об аварии на ЧАЭС 40 лет спустя: 5 ошибок, которые привели к трагедии

Взрыву четвертого реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году предшествовал ряд событий, которые одно за другим сложились в предпосылки ужасной трагедии. Важно помнить все уроки Чернобыля для построения безопасной и надежной атомной генерации.

Вся история строительства и эксплуатации Чернобыльской АЭС — это набор ошибочных решений и событий, которые основывались на закрытости системы, контролируемой КГБ СССР. В сороковую годовщину аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС следует не только вспомнить о трагедии, но и оценить первопричины аварии и отметить чрезвычайную важность обеспечения ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла ядерных объектов.

Причины трагедии на ЧАЭС: от момента решения о строительстве станции — сплошные ошибки

Два фактора при принятии решения о строительстве были самыми важными, учитывая дальнейшую историю Чернобыльской трагедии.

Первый — это выбор площадки в верховье реки Днепр, главного источника питьевого и хозяйственного назначения 50-миллионной Украины на расстоянии 110 км от Киева. Такой выбор основывался исключительно на экономических и политических показателях. Речь идет о ближайшем расположении источника электроэнергии к потребителям, которыми были жители города Киева и соседней Беларуси и страны-агрессора РФ. Министерство энергетики СССР в 1966 году утвердило размещение ЧАЭС в селе Копачи. Решение о таком размещении согласовали с Киевским обкомом КПСС в том же году. Не вызывает сомнений то, что в составе партийного органа не было ни одного специалиста по атомной энергетике, и соответствующее решение специалисты доказали уже после его утверждения. Также поражает фантасмагорический масштаб энергообъекта, которым должна была стать Чернобыльская АЭС: В 1986-м был запланирован ввод в эксплуатацию энергоблока № 5, а в 1987-м — энергоблока № 6. Известно об утвержденном технико-экономическом обосновании второй очереди ЧАЭС из энергоблоков № 7-10. ЧАЭС должна была стать крупнейшей АЭС в мире.

Второй и главной ошибкой стал выбранный тип реакторной установки. В качестве реакторной выбрали установку типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный с электрической мощностью 1000 МВт). Прототипом этих реакторов были промышленные или "военные" реакторы, которые нарабатывали оружейный плутоний и не имели целью генерировать электрическую энергию. Особенностью конструкции реактора РВПК является отсутствие корпуса реактора, изготовленного на заводе, фактически отсутствие защитной герметичной оболочки, как это предусмотрено для реакторов типа ВВЭР. Такие реакторы строили и эксплуатировали специалисты на самом деле оборонного ведомства Министерства среднего машиностроения в бывшем СССР — очень "закрытого" министерства, созданного для разработки и изготовления ядерного оружия. Военные реакторы не имеют приоритета безопасности над производством. Зато проекты для АЭС, которые строились под руководством Минэнерго с реакторами ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы) уже тогда имели существенный акцент на безопасную эксплуатацию, в частности с учетом детально проработанных сценариев течения вероятных проектных аварий. Кстати, сейчас правопреемником Минсредмаша является "Росатом" — та самая преступная компания, которая временно "руководит" оккупированной Запорожской АЭС.

При проектировании реактора РВПК были заложены ошибочные решения, которые не могли компенсировать предусмотренные проектом системы безопасности. И самое главное, этот реактор еще более чем за десять лет до аварии на ЧАЭС уже продемонстрировал свое несовершенство: на Ленинградской АЭС (ЛАЭС) в 1975 году его конструктивные недостатки привели к возникновению значительной аварии с повреждением топливных сборок. Однако все события тогда получили гриф "совершенно секретно", а никакие рекомендации ученых по улучшению управляемости реактора не были реализованы. Официально советское руководство признало факт аварии на ЛАЭС только в 1990 году.

Третья ошибка: проект ЧАЭС и генеральный проектировщик. Генеральным проектировщиком Чернобыльской АЭС назначили институт "Гидропроект" (г. Москва). Это в то время, когда в Киеве активно работал Киевский институт "Энергопроект" (КИЭП), который является Генеральным проектировщиком многих АЭС как в Украине, так и за рубежом. А тогда наш украинский институт занимался проектированием Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также АЭС Пакш в Венгрии и был уже компетентным во всех вопросах, связанных с созданием проектов атомных электростанций. Но несмотря на это, КИЭП никоим образом не был привлечен к проектированию ЧАЭС. Проектные решения "Гидропроекта" привели к крайне низкому уровню автоматизации энергоблока, недостаточно обоснованным решениям, отсутствию полного спектра аналитических разработок по анализу безопасности, которые должны были выявить возможность аварии еще на этапе проектирования. Также система подготовки кадров не успевала готовить квалифицированный персонал АЭС в том большом количестве, в котором требовалось обслуживание реактора типа РБМК. Этот недостаток возник опять же из-за попытки переделать промышленный реактор в энергетический с одновременным увеличением мощности.

Ошибка четвертая — это крайне ненадлежащее планирование эксперимента на четвертом энергоблоке ЧАЭС 1986 года, предусматривавшее отключение автоматических систем безопасности АЭС. Со своей стороны, это усилило негативные последствия так называемого человеческого фактора: произошло существенное отклонение от утвержденной программы эксперимента и проявились грубые нарушения Регламента эксплуатации АЭС.

Пятая ошибка имеет системные корни: в тогдашнем СССР не было независимого регуляторного органа, наделенного полномочиями для реального обеспечения безопасности АЭС. Да, действовал "Госатомнадзор", но не было ни независимости этой структуры от руководства СССР, ни права видоизменить или даже запретить эксперимент на ЧАЭС, во время проведения которого предполагалось отключение систем защиты реактора.

Сорок лет с даты аварии на ЧАЭС: что дальше и безопасна ли атомная генерация

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала результатом маловероятного сочетания существенных конструктивных недостатков реактора РБМК-1000, отсутствия всесторонне проанализированного эксперимента с точки зрения ядерной безопасности реактора и неквалифицированных действий персонала на фоне административного давления со стороны тогдашнего партийного руководства. А дальше — традиционное замалчивание аварии, запоздалая эвакуация, героизм сотен тысяч участников ликвидации последствий аварии, ошибочные эмоциональные решения правительственной комиссии, огромные материальные ресурсы и средства на ликвидацию последствий аварии и запуск энергоблоков. Уроки Чернобыля должны постоянно напоминать о недопустимости игнорирования проблем безопасности ради достижения любой другой цели как при выборе площадки АЭС, так и при эксплуатации энергоблоков АЭС.

Важнейший урок Чернобыля для всего мирового сообщества — это построение устойчивой и безопасной атомной генерации. И в Украине, и в других странах мира энергетические стратегии предусматривают строительство новых атомных мощностей, что должно обеспечить все большую потребность в электроэнергии. Известно о планах увеличить объемы производства электроэнергии в ЕС, где среди главных источников определяют солнечную, ветровую и атомную электроэнергетику. Кстати, Европейский Союз добавил атомную энергетику в систему классификации экологически устойчивой экономической деятельности. И среди стран, имеющих планы по построению новых энергоблоков или и совершенно новых станций, сейчас можно вспомнить Францию, Польшу, Болгарию, Чехию, Словакию, Венгрию. Намерена инвестировать в строительство атомной электростанции Sizewell C и Великобритания.

В Украине работает очень мощный атомный кластер, объединяющий инженерные школы, имеющие свою историю, научные и исследовательские институты, вузы, а также площадки действующих крупных АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской (временно вынесем за скобки крупнейшую АЭС страны в Энергодаре — ЗАЭС, находящуюся в оккупации). Нужно продолжать работать над проектированием новых мощностей с учетом всех современных систем безопасности, разработки которых активно сейчас ведутся в Канаде, США, Франции. Например, АО "НАЭК "Энергоатом" уже сообщало о сотрудничестве с французской EDF по обмену опытом безопасной эксплуатации АЭС. Главные акценты должны быть на безопасной энергетике, на безопасной эксплуатации атомных станций. В Украине более 55 % электроэнергии и до войны, и сейчас обеспечивают именно АЭС. Поэтому среди первоочередных задач — разработка стратегического видения развития этого сектора, поиск финансирования для модернизации уже имеющихся блоков и продления их ресурса, а также строительство новых энергоблоков. А еще — сотрудничество с ведущими мировыми концернами для возможности установки в Украине малых модульных атомных реакторов, среди преимуществ которых — высокая надежность и маневренность.

И вместо вывода. Мирный атом — это надежные и современные технологии, позволяющие странам мира закрывать потребности в электрической энергии. Атомная генерация — это мощная и действенная технология, которая требует и квалификации, и профессионализма, и качественных и ответственных решений в сфере безопасности и улучшенных систем контроля безопасности на атомных станциях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

