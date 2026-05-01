Как победить Россию: найдет ли Европа способы закончить войну в Украине

Пока президент Трамп и его команда сосредоточены на войне в Иране, Европа готовится к затяжной войне в Украине, при этом надежды на урегулирование конфликта путем переговоров между Москвой и Киевом тают.

В результате Украина остается в значительной степени предоставленной самой себе, ведя изнурительную войну с Россией, конца которой не видно. Ни у Украины, ни у России нет ясного пути к победе, и никто не ожидает, что урегулирование конфликта станет возможным без активного участия США и давления на Россию, которое г-н Трамп всегда оказывал весьма неохотно.

Кроме того, нет очевидного кандидата на роль посредника, который обладал бы значительным влиянием на обе стороны.

Відео дня

"Европейцы всё больше осознают, что между Украиной и Россией существует принципиальная несовместимость интересов и целей, и единственный разумный путь — это продолжать поддерживать Украину и не дать России одержать победу ни военными, ни политическими средствами", — заявил Джеймс Шерр, аналитик по России и Украине, выступая в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский "избавился от 80 процентов своих иллюзий" относительно возможности заручиться поддержкой Трампа, сказал Шерр. Между Киевом и Вашингтоном продолжаются неформальные переговоры на низком уровне. Украинские чиновники по-прежнему настаивают на проведении трехсторонних переговоров с участием США и России, которая, однако, отвергает эту идею.

Что касается переговоров, "правда в том, что Россия никогда не относилась к ним всерьез", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Контактной группы по Украине, состоявшемся в этом месяце. "Именно поэтому поддержка Украины становится ещё более важной".

Принятое в среду Европейским союзом решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на сумму 90 миллиардов евро является ярким свидетельством приверженности Европы Украине на фоне безразличия со стороны США и усиления российских атак на украинскую гражданскую инфраструктуру. Европейцы подкрепили эту поддержку еще двумя пакетами санкций, направленных против России, ее экономических интересов и экспорта нефти через "теневой флот". Чиновники уже работают над 21-м пакетом, чтобы не отставать от мер, принимаемых Россией в ответ.

Важно

Европейцы надеются, что президент России Владимир Путин придет к пониманию того, что Москва уже добилась в Украине всего, что могла, и ей следует закрепить свои успехи и приступить к серьезным переговорам с целью прекращения конфликта, однако они признают, что Путин хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем. Поэтому они приветствовали бы возобновление активного участия США, если бы это означало, что к уступкам будут принуждать не только Зеленского, но и Путина.

"Благодаря европейским средствам Украина на некоторое время обеспечена ресурсами и возможностями, и ей «не нужно заключать сделку любой ценой в этом году", — заявил Александр Габуев, директор Центра "Карнеги Россия-Евразия". "Ситуация на линии фронта может измениться, но украинцы справляются хорошо", — сказал он, добавив: "Похоже, что россияне не смогут добиться значительных успехов, а будут по-прежнему нести колоссальные потери ради незначительных завоеваний", — при этом экономическое давление на Москву несколько ослабло благодаря росту цен на энергоносители.

Поэтому, по его словам, ни одна из сторон не испытывает сильного давления, чтобы заключить соглашение прямо сейчас.

Украинцы добились определённых успехов в нанесении ущерба нефтяной инфраструктуре России. Однако, по словам Клаудии Мейджор, эксперта по вопросам обороны из Немецкого фонда Маршалла, проблема для европейцев заключается в том, что "у нас нет концепции победы для Украины". Идея заключалась в том, чтобы оказать на Россию достаточное давление, чтобы изменить ее расчеты, "но мы так и не предоставили украинцам достаточных средств для этого. Сейчас мы просто пытаемся удержать украинцев в игре, пока в Москве что-нибудь не изменится — пока кого-нибудь не убьют, не выбросят из окна или пока экономика не рухнет. Но это не стратегия", — отметила она.

Чиновники ЕС признают, что их приверженность Украине слишком велика, чтобы Москва могла рассматривать их в качестве посредников. Тем не менее Париж пытался сделать это. Президент Франции Эммануэль Макрон предпринял одностороннюю попытку наладить контакты с Москвой, направив туда в феврале своего главного советника по внешней политике Эммануэля Бонна. Цель заключалась в том, чтобы европейцы не оказались в стороне от переговоров по Украине, однако россияне в основном отнеслись к этому с пренебрежением, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это "жалкой дипломатией". Пока что усилия Макрона не принесли практически никаких результатов.

По крайней мере на данный момент Украина чувствует себя обнадеженной благодаря новым европейским средствам и определенным успехам на поле боя; Путин не достиг своих целей, хотя его экономика и выигрывает от роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране; а Вашингтон отвлечен и теряет интерес к ситуации.

Но главное вот что: война продолжается, а перемирие или урегулирование конфликта по-прежнему кажутся чем-то далеким.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно