Переговоры могут начаться в ближайшие недели: Украина будет продвигать полное членство в ЕС, — СМИ

Украина планирует добиваться от Европейского Союза четкой дорожной карты для полного членства во время ближайшего саммита, где ключевую роль играет президент Украины Владимир Зеленский. Европейские лидеры уже сигнализируют о готовности перейти к следующему этапу процесса.

Лидеры Европейского Союза заявили о выполнении предварительных условий для начала первого этапа процесса членства в Украине, что является толчком для Владимира Зеленского по присоединению к блоку, сообщает Bloomberg.

На саммите на Кипре в четверг лидеры договорились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы. Но любые обязательства относительно даты вступления Украины в ЕС остаются неопределенными. Процесс членства для Хорватии, последней страны, которая присоединилась, длился около десяти лет.

Четверговая дискуссия состоялась на фоне новых попыток Украины присоединиться к блоку после того, как Венгрия сняла свое вето с давно заблокированного кредита стране в размере 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов).

Відео дня

Зеленский заявил, что его страна заслуживает полноценного членства, отклонив предложения по альтернативному пути в ЕС, который является более быстрым, но с меньшими правами. Это происходит после того, как Франция и Германия накануне саммита настаивали на варианте "ассоциированного членства" для Украины.

"Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищает себя и, несомненно, защищает также и Европу", — отметил Зеленский перед прибытием на Кипр для участия во встрече.

Прибыв на саммит, Зеленский приветствовал это решение.

"Это не просто положительное решение, это не просто слова. Речь идет также о выживании", — сказал он.

Что означает предложение "ассоциированного членства"

Несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены не имеют большого желания ускорить рассмотрение заявки на членство в этом процессе, который обычно длится много лет. Заявка Киева на членство является особенно деликатной из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Выступая на пути к встрече в четверг, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность подхода к расширению, основанного на заслугах, написав позже в заметке на X после встречи с Зеленским, что он рассматривает 2030 год как "целевую дату" для страны.

Беспокойство относительно того, что государства-члены не поддержат быстрый процесс вступления, усилилось после того, как Германия подготовила предложение, которое предоставило бы Украине "ассоциированное членство" в ЕС, одновременно продвигая процесс вступления. Согласно этому плану, Украина постепенно будет интегрироваться в программы ЕС и участвовать в заседаниях блока, но не будет иметь права голоса, сообщает газета, с которой ознакомилось Bloomberg.

Хотя украинские чиновники заявили о готовности отложить доступ к некоторым программам ЕС, в частности к сельскохозяйственной политике, Киев непреклонен в своем стремлении стать полноправным членом и хочет твердых обязательств. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил поддержку обсуждению различных вариантов членства для стран, желающих присоединиться к блоку.

"Если мы хотим расширить Европу, то, вероятно, это будет с помощью многоуровневой модели сотрудничества, и я думаю, что нам нужно об этом поговорить", — сказал он журналистам перед саммитом.

Зеленский настаивал на обязательстве позволить Украине присоединиться уже в 2027 году в рамках любого мирного соглашения с Россией. Но процесс присоединения обычно длится годами.

"Мы защищаем наши общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноценного членства в Европейском Союзе", — сказал Зеленский.

