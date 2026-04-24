Переговори можуть початися найближчими тижнями: Україна просуватиме повне членство в ЄС, — ЗМІ

Україна планує домагатися від Європейського Союзу чіткої дорожньої карти для повного членства під час найближчого саміту, де ключову роль відіграє президент України Володимир Зеленський. Європейські лідери вже сигналізують про готовність перейти до наступного етапу процесу.

Лідери Європейського Союзу заявили про виконання попередніх умов для початку першого етапу процесу членства в Україні, що є поштовхом для Володимира Зеленського щодо приєднання до блоку, повідомляє Bloomberg.

На саміті на Кіпрі в четвер лідери домовилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися найближчими тижнями та місяцями. Але будь-які зобов'язання щодо дати вступу України до ЄС залишаються невизначеними. Процес членства для Хорватії, останньої країни, яка приєдналася, тривав близько десяти років.

Четвергова дискусія відбулася на тлі нових спроб України приєднатися до блоку після того, як Угорщина зняла своє вето з давно заблокованого кредиту країні в розмірі 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів).

Зеленський заявив, що його країна заслуговує на повноцінне членство, відхиливши пропозиції щодо альтернативного шляху до ЄС, який є швидшим, але з меншими правами. Це відбувається після того, як Франція та Німеччина напередодні саміту наполягали на варіанті "асоційованого членства" для України.

"Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна захищає себе і, безсумнівно, захищає також і Європу", – зауважив Зеленський перед прибуттям на Кіпр для участі у зустрічі.

Прибувши на саміт, Зеленський привітав це рішення.

"Це не просто позитивне рішення, це не просто слова. Йдеться також про виживання", – сказав він.

Що означає пропозиція "асоційованого членства"

Незважаючи на згоду розпочати переговори, багато держав-членів не мають великого бажання пришвидшити розгляд заявки на членство в цьому процесі, який зазвичай триває багато років. Заявка Києва на членство є особливо делікатною через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Виступаючи на шляху до зустрічі в четвер, президент Литви Гітанас Науседа наголосив на важливості підходу до розширення, заснованого на заслугах, написавши пізніше в дописі на X після зустрічі із Зеленським, що він розглядає 2030 рік як "цільову дату" для країни.

Занепокоєння щодо того, що держави-члени не підтримають швидкий процес вступу, посилилося після того, як Німеччина підготувала пропозицію, яка надала б Україні "асоційоване членство" в ЄС, одночасно просуваючи процес вступу. Згідно з цим планом, Україна поступово інтегруватиметься в програми ЄС та братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу, повідомляє газета, з якою ознайомилося Bloomberg.

Хоча українські чиновники заявили про готовність відкласти доступ до деяких програм ЄС, зокрема до сільськогосподарської політики, Київ непохитний у своєму прагненні стати повноправним членом і хоче твердих зобов'язань. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив підтримку обговоренню різних варіантів членства для країн, які бажають приєднатися до блоку.

"Якщо ми хочемо розширити Європу, то, ймовірно, це буде за допомогою багаторівневої моделі співпраці, і я думаю, що нам потрібно про це поговорити", – сказав він журналістам перед самітом.

Зеленський наполягав на зобов'язанні дозволити Україні приєднатися вже у 2027 році в рамках будь-якої мирної угоди з Росією. Але процес приєднання зазвичай триває роками.

"Ми захищаємо наші спільні європейські цінності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноцінне членство в Європейському Союзі", – сказав Зеленський.

