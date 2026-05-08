Ностальгия как антидепрессант: почему сиквелы — это хорошо

Фильм "Дьявол носит Prada 2", который украинцы сейчас активно обсуждают в соцсетях, стал одним из лидеров проката. Причем не только в Украине (40,3 млн только в первый уик-энд), но и по всему миру. С начала года фильм с Энн Хэтауэй и Мэрил Стрип в главных ролях смогла опередить по мировым сборам только анимационная лента "Супер Марио: Галактическое кино".

Даже если вы родились на другой планете и не пользуетесь соцсетями, фильм "Дьявол носит Prada 2", как можно догадаться из его названия — сиквел. А "Супер Марио: Галактическое кино" — часть огромной франшизы, которая выросла из аркадной игры 40-летней давности и на данный момент давно переросла кинозалы.

Если мы откроем календарь кинопремьер этого года, то увидим множество сиквелов, приквелов и прочих вариаций на давно известные темы. Это фильмы "Мортал Комбат 2", "Очень страшное кино 6", "История игрушек 5", очередное знакомство с Фокерами, третья часть "Дюны" — и это еще далеко не все, что нам предлагает прокат-2026.

И так уже полтора десятка лет. Оригинальные идеи, не основанные на играх или старых фильмах, перестали попадать даже в топ-20 лидеров проката.

Но даже на этом фоне случай с "Дьявол носит Prada 2" — феноменальный. Это не просто очередной сиквел: это продолжение, которое вышло спустя два десятилетия. Подобные фильмы часто собирают куда большую кассу, чем обычные сиквелы. Например, "Топ Ган: Мэверик" в 2022 году собрал почти 1,5 миллиарда долларов, как минимум троекратно обойдя оригинал 1986 года.

Это деньги людей, которые помнят Тома Круза молодым курсантом в фильме сорокалетней давности. Деньги, заработанные на ностальгии.

Принято стесняться своих ностальгических чувств, которые могут восприниматься окружающими как слабость. Особенно если вам старше 40: никому не хочется прослыть не просто ретроградом и неудачником, не принимающим современный мир, но еще и "совкорд*очером".

Когда вышел оригинальный "Дьявол носит Prada", уже были опубликованы работы американского психолога и поведенческого философа Клэя Рутледжа. Который объяснил, почему ностальгия — это не про пломбир за 20 копеек.

Рутледж писал, что ностальгия никак не является признаком слабости или депрессии, это жизненно важный психологический защитный механизм, помогающий справляться со стрессом, одиночеством и экзистенциальной тревогой. Ностальгия мобилизирует.

Когда мы чувствуем одиночество или бессмысленность бытия, воспоминания о счастливых моментах жизни помогают нам восстановить внутренний баланс, почувствовать опору и снизить уровень тревожности. То есть ностальгия работает как антидепрессант. Это не тоска по прошлому, а ресурс для будущего.

Есть еще один момент, почему так громко "выстрелил" сиквел "Дьявол носит Prada". Из сегодняшнего дня начало 2000-х воспринимается как последняя эпоха стабильности, которая давала иллюзию управляемого будущего. Это был последний рубеж накануне череды больших катастроф, которая началась экономическим кризисом 2008 года. А дальше война на Донбассе, пандемия коронавируса и полномасштабное вторжение России.

А еще это были последние годы нашей жизни, когда онлайн-мир был четко отделен от физической реальности. Информационный шум был строго дозированным, что давало психике необходимое время на перезагрузку и формировало четкие границы между работой, отдыхом и приватной жизнью. Когда мы смотрели оригинальный фильм 2006 года, тогда мы еще не отвлекались каждые 10 минут на экран смартфона.

Исследования медиапотребления по всему миру фиксируют после 2022 года активный рост того, что называется Сomfort watching. Зрители снова и снова пересматривают любимые фильмы, сериалы и программы как форму психологической релаксации. В моду снова вошел сериал "Друзья", а в прокат вернулись "Сумерки". После того, как первая часть собрала в Украине 5,6 млн грн, 28 мая выходит продолжение — "Сумерки. Сага. Новолуние".

К слову, автор этой колонки, несмотря на то, что активно порицает засилие в прокате сиквелов, приквелов и всяких спин-оффов (а в особенности супергеройского кино), сам с удовольствием смотрит сериалы. А в сериалах действуют все те же психологические установки на стабильность, безопасность и комфорт – ведь от серии к серии нас сопровождают уже хорошо знакомые нам герои в узнаваемых обстоятельствах. Так что в следующий раз мы поговорим о сериалах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

