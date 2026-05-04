Star Wars Day: день, когда кино проиграло

4 мая во всем мире отмечают День Звездных войн (Star Wars Day) — неофициальный праздник, который объединяет миллионы фанатов. "Звездные войны" стали одним из немногих фильмов, которые изменили мир: благодаря ему зрители получили невиданные ранее спецэффекты и неслыханный по своему качеству звук в кинотеатрах. А заодно — истории, расчитанные на подростков, бесконечные франшизы и супергеройское кино.

Семидесятые годы — потрясающая глава в истории американского кино, получившая название Нового Голливуда, что подчеркивало обновление сил и новую кровь.

К концу 1960-х, когда западный мир (и не только западный) захлестнула молодежная контркультура, Старый Голливуд продолжал клепать запредельные по бюджетам и скуке исторические мелодрамы и мюзиклы старой школы — и это когда в рок-клубах гремел психоделический рок. В то время, когда Америка и Европа переживали сексуальную революцию, секса в этих фильмах тоже не было. И главные потребители кино — молодежь, просто перестала ходить в кинотеатры.

Чтобы вернуть влияние на умы и денежные потоки, большие студии дали дорогу молодым (и не только) режиссерам. Большая часть из них были первыми выпускниками киношкол и маниакальными синефилами, помешанными на европейском и японском авторском кино. "Крестный отец", "Беспечный ездок", "Дикая банда", "Кабаре", "Китайский квартал", "Военно-полевой госпиталь", "Французский связной", "Таксист", "Энни Холл" и другие фильмы, переосмыслившие жанровые стандарты, стали современной киноклассикой.

Но в этом поколении оказалась парочка ренегатов, для которых итальянский неореализм, "Гражданин Кейн" и духовные поиски Ясудзиро Одзу были пустым звуком. Они выросли на телевизионной фантастике 1950-х годов: сериале "Сумеречная зона" и фильмах наподобие "Тварь из черной лагуны", "Нечто из иного мира" и "Вторжение похитителей тел", которые крутили на повторах в ночном эфире. Их звали Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

Собственно говоря, этим двум именам мы и обязаны той невероятной скуке, на которую обрекает нас текущий прокат: бесмысленные, но зрелищные блокбастеры, бесконечные франшизы и супергеройское кино.

Правда, Джордж Лукас поначалу воспринимал себя радикальным художником (сия "детская болезнь" была свойственна всем молодым режиссерам Нового Голливуда). Произошло это под влиянием Фрэнсиса Форда Копполы, того самого режиссера "Крестных отцов" и "Апокалипсиса сегодня". Он продюсировал дебютный фильм Лукаса "Галактика ТНХ-1138", мрачную фантастическую антиутопию, провалившуюся в прокате. И этот провал навсегда отрезвил Лукаса от желания быть художником.

Спилберг, в отличие от Лукаса, вместо киношколы пошел впахивать на ТВ, в Universal Television, телевизионное подразделение студии Universal. (Где, кроме прочего, снимал пилотный эпизод впоследствии культового сериала "Коломбо".)

К тому моменту, когда Лукас влез с головой в авантюру "Звездных войн", Спилберг уже совершил прорыв с фильмом "Челюсти", который окупился более чем в 50 раз и создал новый формат коммерческого хита — "летний блокбастер". Восходящая звезда Голливуда и молодой миллионер, он был единственным, кто поверил в проект Лукаса и поддержал его. Даже когда сам Лукас не верил в "Звездные войны".

Итак, 27-летний Лукас задумал снимать фантастическое фэнтези. Причем как один из эпизодов некоего сериала, вырванную из контекста история без начала и без конца. Проблема была в том, что все технологии для создания такого фильма еще предстояло придумать и воплотить в жизнь, а денег было в обрез. Компания спецэффектов Industrial Lights & Magic, созданная Лукасом, пожирала большую часть бюджета фильма, а время уходило, и поэтому режиссеру пришлось пойти на определенные уступки студии, чтобы сократить свой гонорар.

Например, вместо "живых" денег он получил права на продолжения — в середине 1970-х сиквелы были маргинальной практикой: студии пытались хоть немного выдоить из былой популярности хитового фильма, поэтому создатели оригинальных лент часто брезгливо отмахивались от сиквелов. Права на мерчендайз (пластинки с музыкой из фильма, брендированная одежда, афиши, игрушки, настольные игры) раньше тоже не приносили особых денег.

И так шаг за шагом студия 20th Century Fox, которая не верила в будущий фильм, сдавала Лукасу все самые прибыльные статьи доходов от будущего мегахита.

А еще "Звездные войны" принесли в кино новую концепцию звука, так что фильм продавался только в кинотеатры, оборудованные системой Dolby Surround. Что в итоге привело к технологической эволюции кинотеатральных сетей и появлению формата IMAX.

Благодаря массовому успеху среди зрителей "Звездные войны" не только создали фанатскую субкультуру (породив косплей, киновселеные и конвенты), но еще стали частью общественно-политической жизни. Если после "Челюстей" люди просто боялись купаться в океане, то "Звездными войнами" президент США Рональд Рейган назвал правительственную программу по созданию космической системы противоракетной обороны (Лукас даже пытался с ним судиться).

Итак, мечты Лукаса сбылись. На сегодняшний день он если не самый состоятельный киномагнат Америки, то явно один из. Но за исключением армии фанатов "Звездных войн", проповедующих религию джедаизма, остальные зрители проиграли.

Да, Industrial Lights & Magic создали уникальные технологии спецэффектов, благодаря которым в кино возникли невероятные, фантастические миры. Но с другой стороны, CGI-технологии сделали спецэффекты стандартными, кочующими из фильма в фильм, и художники больше не мотивированы удивлять нас новыми визуальными чудесами.

А вслед за бизнесменами рок-н-ролла, которые заработали миллиарды на карманных деньгах подростков, создатели "летних блокбастеров" ради кассовых сборов радикально омолодили аудиторию кинозрителей. Если раньше дети и подростки были одной из нишевых аудиторий, для которых снималось детское и подростковое кино, то после "Звездных войн" и "ЕТ — инопланетянина" подростковая аудитория стала главной для больших студий.

Наконец, когда франшизы приносят огромные деньги, студиям нет смысла рисковать, и в итоге прокат погряз в бесконечных сиквелах и приквелах. Откройте календарь кинопроката на май, что вы увидите? Премьеру "Мандалорца и Грогу", очередного блокбастера из бесконечной вселенной "Звездных войн".

Впрочем, будем оптимистами. Да, массовое кино сейчас в низшей точке своего влияния на культуру и мир в целом. Но как мы помним, после спада наступает очередной Новый Голливуд.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

