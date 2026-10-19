Помощь от Трампа: почему президент США не сможет разорвать все связи с Украиной

С момента сложного визита в Белый дом более полутора лет назад украинский президент и правительство всегда старались продемонстрировать максимальную поддержку Трампу. Они демонстрировали готовность к мирным инициативам и поддерживали другие его начинания. Однако после дизельной сделки с Путиным продолжать такую политику не представляется возможным. Эта сделка открывает окно для дальнейшего снятия санкций с РФ. Идея сопротивления Украины заключалась в наращивании экономического давления на РФ с целью вынудить Путина согласиться на переговоры. Однако после ослабления санкций российскому руководству это ни к чему — они теперь надеются получать дальнейшие послабления по санкциям, что дает возможность продолжать атаковать Украину.

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Фактически, американское правительство перешло красную черту: после такой помощи русским американцев уже нельзя назвать ни поддерживающими Украину, ни "нейтральными медиаторами".

Одна из самых больших ошибок Украины (и Европы) относительно Трампа заключалась в вере в то, что он якобы любит тех, кто сражается. Идеей было показать Трампу, как Украина побеждает, и это в итоге склонило бы его на украинскую сторону. Существует много причин, почему Трамп так себя ведет: психологические особенности, коррупция, однако главным в данном случае является мировоззрение Трампа.

Трамп в целом верит, что только сила является критерием истинности. Это, в частности, приводит к его восприятию коррупции в позитивном ключе, мол, если я имею возможность обогатить себя, то я должен этим воспользоваться. В сфере внешней политики это приводит к позиции, что у сильных держав есть право подчинять себе слабые страны. Это ярко проявляется в отношении Трампа к Гренландии и Канаде. Вместе с тем через эту призму он смотрит и на российскую агрессию против Украины.

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Для Трампа является вполне естественной мысль о том, что Россия претендует на право доминировать над Украиной, точно так же, как и для США — доминировать над Канадой. И если Украина выйдет из войны в выигрышной позиции, то она бы вполне была бы на стороне Канады в отстаивании своего суверенитета от США. По этой причине Трамп ни в коем случае не хочет, чтобы Россия оказалась бы побежденной.

В этом кроется корень провала всех попыток переговоров. Однако президент США не является всемогущим: есть ограничения его власти и интересы групп, способных оказывать давление. Многие люди в США поддерживают Украину, на международной арене многие страны также на украинской стороне. Таким образом, реально заставить Трампа помогать Украине, даже против его собственной воли. Для этого не надо заискивать перед ним и пробовать снискать его расположение — а определить точки давления на него и бить по ним.

Многие критиковали Зеленского за слишком прямолинейную критику Трампа с Пирсом Морганом в Financial Times. Однако интервью было невероятно успешным — оно надавило на все нужные точки в американском обществе. Это интервью создало много давления на Трампа, и сейчас, как мы видим, разведданные и услуги Starlink продолжают предоставляться.

По всей видимости, Украине удастся сохранить некоторую степень поддержки от США. В частности, если взять предоставление разведданных, то в первую очередь это означает систему раннего предупреждения населения о российских ракетных атаках. Трампу будет очень сложно объяснить американцам, почему он внезапно хочет отобрать у украинцев возможность вовремя дойти до убежища перед ракетным ударом.

Со снятием санкций дело обстоит сложнее, и возможно, что подобное продолжится. В то же время Трампу, по всей видимости, придется смириться с тем, что он никак не может повлиять на желание и стратегию Украины сжечь российские нефтеперерабатывающие заводы.

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