Алчный Трамп, бензин и медицина: что волнует американцев и где там Украина

Не противоречит ли сближение Трампа с Москвой настроениям американских избирателей? И готовы ли республиканцы противостоять его политике в отношении России?

Решение Дональда Трампа устроить "октябрьский сюрприз" и сблизиться с Москвой за счёт Украины выглядит противоречивым с точки зрения предвыборных расчётов.

Россия и Путин по-прежнему крайне непопулярны в США, а сам американский президент сталкивается со значительным недовольством избирателей.

По данным Pew Research Center, по состоянию на 4 октября деятельность президента Трампа одобряли лишь 30% американцев, тогда как 68% не одобряли.

В то же время, согласно опросу Fox News, коррупция в правительстве заняла первое место среди основных поводов для беспокойства избирателей, опередив инфляцию, цены на бензин и здравоохранение.

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Другой опрос, проведенный AP-NORC, показал, что шесть из десяти американцев считают, что Трамп либо незаконно обогащается благодаря президентской должности, либо действует неэтично, хотя формально и не нарушает закон. Чуть больше половины опрошенных также считают, что после возвращения в Белый дом он в значительной степени сосредоточился на собственных финансовых интересах.

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А что американцы думают об Украине?

По результатам опроса Economist/YouGov, проведённого в апреле 2026 года, 62% американцев симпатизировали Украине, лишь 2% — России, а 22% не поддерживали ни одну из сторон.

В то же время падает доверие к решениям самого Трампа по поводу войны. По данным Pew Research Center, в апреле 2026 года лишь 32% американцев были уверены, что президент способен принимать правильные решения в отношении российско-украинской войны, против 40% в августе 2025 года.

Будет интересно посмотреть, как резкий разворот администрации в сторону Москвы отразится на общественном мнении в новых опросах. Ведь сопротивление политике Трампа в отношении России заметно даже внутри его собственной партии.

Как пишет The Hill, часть республиканцев в Палате представителей готова использовать своё влияние в Конгрессе, чтобы добиться изменения курса администрации в отношении Москвы.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон предупредил, что законодательные инициативы Трампа могут не получить поддержки в ходе так называемой "lame-duck session" — сессии Конгресса после промежуточных выборов, но до истечения срока полномочий действующего состава, — если президент не примет меры против России.

Другой республиканец, Брайан Фицпатрик, также пригрозил заблокировать финансирование федеральных ведомств, если они не будут выполнять свои обязанности.

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