Унизительный и безрезультатный — так в США оценивают саммит Трампа, Си и Путина.

Исторический саммит в Шэньчжэне, на котором встретились лидеры США, Китая и России, оставил после себя совместные фотографии, демонстрацию статуса и заявления о глобальном сотрудничестве. Но за масштабным шоу — мало конкретных результатов.

Именно разрыв между дипломатическим спектаклем и его практическими результатами стал одним из главных предметов критики в американских СМИ.

"The New York Times" пишет, что у каждого из трех лидеров были свои приоритеты. Дональд Трамп хотел обсудить контроль над ядерным оружием. Владимир Путин — Украину и возможность вновь представить Россию в качестве великой мировой державы. Си Цзиньпин в свою очередь получил возможность принимать лидеров двух других крупнейших ядерных держав и демонстрировать роль Пекина как центра глобальной дипломатии.

Видео дня

Но, похоже, общим интересом всех троих было создание образа лидеров, которые вместе определяют будущее мира. И именно этот образ — без весомых публичных договоренностей — вызвал критические оценки.

Энн Эпплбаум в журнале "The Atlantic" объясняет, почему попытка провести параллели с Ялтинской встречей на высшем уровне 1945 года скорее напоминает фарс. Тогда Рузвельт, Черчилль и Сталин фактически определяли послевоенный порядок, оставляя страны Восточной Европы за пределами переговорного стола и обрекая их на советскую оккупацию и репрессии на последующие десятилетия. Но сегодня, по мнению историка, ситуация принципиально иная: ни одно из этих трех государств не обладает теми рычагами влияния, которые позволяли великим державам в 1945 году решать судьбу других стран.

Поэтому нынешний саммит, пишет Эпплбаум, скорее стал инсценировкой — попыткой создать пропагандистские кадры, которые каждый из трех лидеров сможет использовать в своих политических интересах.

Важно

"Путин не спешит": Трамп требует мирного соглашения с РФ до начала января, — Financial Times

Аналитический центр Brookings оценивает саммит как свидетельство того, насколько США утратили стратегическое преимущество, которым обладали во время холодной войны. Полвека назад Вашингтон умел использовать соперничество между Москвой и Пекином в своих интересах и находился в центре стратегического треугольника. Сегодня ситуация в значительной степени изменилась: Россия и Китай стали стратегическими партнерами, Пекин получает все больше возможностей позиционировать себя как глобальный дипломатический центр, а Вашингтон рискует утратить преимущество, которое обеспечивали не только его военная и экономическая мощь, но и сеть союзников.

По мнению аналитиков, Трамп сам ослабляет американские рычаги влияния, пытаясь договариваться с авторитарными лидерами без явных уступок с их стороны.

The Washington Post обращает внимание на риск того, что Трамп воспринимает дипломатическое взаимодействие как личные отношения и путает переговоры с дружбой. Стремление американского президента получить одобрение со стороны авторитарных лидеров, по мнению обозревателей, может быть использовано ими в собственных интересах.

Хиллари Клинтон в своей колонке для The New York Times утверждает, что администрация Трампа подрывает обороноспособность Украины. Она призывает будущий демократический Конгресс использовать свои полномочия, чтобы сдерживать политику администрации в отношении Украины, провести расследование ее подхода к России и возобновить военную поддержку Киева.

Подводя итоги визита в Китай, президент Трамп провел полуторачасовую пресс-конференцию, в ходе которой было трудно выделить какие-либо существенные заявления. Но в одной из доведенных до конца мыслей американский президент описал войну как личный конфликт между Путиным и Зеленским, которые якобы не знают, как ее завершить: "Они не знают, как завершить войну. Они хотят ее завершить. Оба застряли в этой ситуации".

Похоже, путь к окончанию войны остается загадкой лишь для американского президента. И в Киеве, и в Москве хорошо знают, что для этого необходимо: Россия должна прекратить агрессию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно