Американцы понимают, что Украине придется пойти на многие уступки, чтобы РФ согласилась подписать мирное соглашение. У Белого дома есть крайний срок, который истекает в начале 2027 года, а Кремль тем временем готов продолжать.

После переговоров по Украине в Абу-Даби и встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным в Шэньчжэне появилась информация о том, что Белый дом спешит заключить мирное соглашение, говорится в материале издания The Financial Times. В Вашингтоне спешат, чтобы успеть додавить украинцев до прихода демократического большинства в Конгресс. Крайний срок для заключения мирного соглашения, которое хочет получить Трамп, — начало января 2027 года, когда начнут работать новые сенаторы.

СМИ получило информацию от четырёх неназванных источников, которые рассказали об обращении Белого дома к европейским и украинским чиновникам по поводу соглашения до начала января. Отмечается, что новый Конгресс с демократическим большинством в обеих палатах будет более благосклонен к Украине, чем нынешний, в котором большинство принадлежит Республиканской партии Трампа. После беседы в Шэньчжэне Трамп заявил, что Путин "готов к миру", а специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер донесли до Украины "ощущение срочности".

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Один из неназванных собеседников пояснил, что Киеву придется пойти на многие уступки ради заключения соглашения, а другой — что Москва не спешит и может продолжать войну.

"Американцы особенно настаивают, и существует определенная обеспокоенность тем, что для достижения соглашения потребуется много уступок со стороны Украины. Американцы торопятся, а Путин не торопится", — привели СМИ слова источников.

При этом ход последних событий встревожил украинцев, которые видят, что США вынуждают Украину согласиться на сделку на условиях РФ. Перечень российских требований, касающихся Украины и безопасности Европы, — это без боя отдать неконтролируемую россиянами часть Донецкой области, отказаться от НАТО, сократить ВСУ, вернуть НАТО к границам 1997 года.

"Трампу нравится Путин, и он хочет завершить всё это до января. У России будут более выгодные условия, если соглашение будет заключено до января", — заявил высокопоставленный чиновник из Киева.

В материале напомнили, что США во второй раз ограничили работу Starlink для ВСУ и не поставляют ракеты для ПВО. Между тем РФ пытается воспользоваться шансом и уничтожить инфраструктуру Украины, и поэтому "маловероятно, что Москва согласится на скорейшее заключение соглашения". К переговорам подключились европейцы, которые требуют, чтобы все соглашения заключались с согласования и в присутствии украинцев. США заявили, что Украина может получить гарантии по примеру статьи 5 НАТО. Сразу после первых таких заявлений Кремль подчеркнул, что это неприемлемо.

"Пусть признают непреложность нашего требования, чтобы [Украина] никогда не смогла вступить в НАТО. Когда это произойдет, мы сможем обсудить вопрос о гарантиях безопасности", — процитировала FT слова высокопоставленного дипломата МИД РФ Сергея Рябкова от 20 ноября.

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что 19 ноября в Берлине состоялся саммит коалиции желающих, на котором собралось около 40 делегаций из стран, поддерживающих Украину. Во время заключительной пресс-конференции Джаред Кушнер заявил, что РФ приучили к концепции о гарантиях безопасности Украине в соответствии со статьей 5 НАТО. Впервые такая идея прозвучала 20 октября после встречи Зеленского и Виткоффа в Осло.

Напоминаем, что вечером 20 ноября Кремль ответил, согласен ли он на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 договора НАТО.