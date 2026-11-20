Американці бачать, що Україні потрібно зробити багато поступок, щоб РФ погодилась підписати мирну угоду. У Білого дому є дедлайн, який завершується на початку 2027 року, тим часом Кремль готовий продовжувати.

Після переговорів щодо України в Абу-Дабі та після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним в Шеньчжень з'явилась інформація про поспіх Білого дому щодо мирної угоди, ідеться у матеріалі медіа The Financial Times. У Вашингтоні поспішають, щоб встигнути дотиснути українців до приходу демократичної більшості в Конгрес. Дедлайн для мирної угоди, яку хоче отримати Трамп, — це початок січня 2027 року, коли почнуть працювати нові сенатори.

Медіа отримало інформацію від чотирьох неназваних джерел, які розповіли про звернення Білого дому до європейських та українських чиновників щодо угоди до початку січня. Зауважується, що новий Конгрес з демократичною більшістю в обох палатах буде більш налаштованим до України, ніж нинішній, у якому більшість — за Республіканською партією Трампа. Після розмови у Шеньчжень Трамп сказав, що Путін "готовий до миру", а спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер передали Україні "відчуття терміновості".

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Один з неназваних співрозмовників пояснив, що Київ має зробити багато поступок задля укладання угоди, а інший — що Москва не поспішає і може далі воювати.

"Американці наполегливо наполягають, і є певне занепокоєння, що знадобиться багато українських поступок, щоб наблизитися до угоди. Американці поспішають, Путін не поспішає", — навели медіа слова джерел.

При цьому перебіг останніх подій стривожив українців, які бачать, що США примушують Україну погодитись на угоду на умовах РФ. Перелік російських вимог, які стосуються України та безпеки Європи, — це без бою віддати неконтрольовану росіянами частину Донецької області, відмовитись від НАТО, зменшити ЗСУ, повернути НАТО до кордонів до 1997 року.

"Трампу подобається Путін і він хоче завершити все це до січня. Росія матиме кращі умови, якби угода була укладена до січня", — заявив топчиновник з Києва.

У матеріалі нагадали, що США вдруге обмежили роботу Starlink для ЗСУ та не дають ракети для ППО. Тим часом як РФ намагається скористатись шансом й знищити інфраструктуру України, і тому "малоймовірно, щоб Москва погодиться на швидку угоду". До переговорів підключились європейці, які вимагають, щоб усі угоди укладались з погодженням та з присутністю українців. США заявили, Україна може отримати гарантії за прикладом статті 5 НАТО. Відразу після перших таких заяв Кремль наголосив, що це неприйнятно.

"Нехай визнають непорушність нашої вимоги, щоб [Україна] ніколи не могла приєднатися до НАТО. Коли це станеться, то ми можемо обговорити питання гарантій безпеки", — навело FT слова топдипломата МЗС РФ Сергія Рябкова за 20 листопада.

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, 19 листопада відбувся саміт коаліції охочих у Берліні, на якому зібралось близько 40 делегацій від країн, які підтримують Україну. Під час фінальної пресконференції Джаред Кушнер заявив, що РФ привчили до концепції про можливість гарантій безпеки Україні за статтею 5 НАТО. Вперше така ідея пролунала 20 жовтня після зустрічі Зеленського та Віткоффа в Осло.

Нагадуємо, увечері 20 листопада Кремль відповів, чи погоджується на отримання Україною гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО.