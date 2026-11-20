Росія виступила проти надання Україні гарантій безпеки за моделлю статті 5 НАТО, які обговорюють Київ і Вашингтон. У Москві заявили, що будь-які домовленості, які фактично передбачатимуть "квазічленство" України в Альянсі, є неприйнятними.

Водночас російська сторона висунула умову: Україна має визнати, що не вступатиме до НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, якого цитує Агентство. Новости.

"Навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошук якогось "креативного рішення" у цій сфері є для нас неприйнятним варіантом", — заявив російський дипломат.

За його словами, Москва розглядає питання гарантій безпеки насамперед крізь призму власних інтересів. Рябков також наголосив, що Росія хоче отримати в межах переговорів визнання того, що Україна не стане членом НАТО. Лише після цього, за його словами, можна буде обговорювати питання безпекових гарантій для Києва.

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Таким чином, Москва фактично пов'язує готовність обговорювати майбутню систему безпеки України з відмовою нашої держави від вступу до Альянсу.

Чому заява Росії суперечить словам представника США

Заява Рябкова пролунала після виступу спецпредставника президента США Джареда Кушнера на зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада. Тоді американський представник заявив, що Вашингтону вдалося зробити Росію більш прихильною до концепції гарантій безпеки для України за принципом статті 5 НАТО.

Кушнер також повідомив, що Дональд Трамп відкритий до такого механізму, але він має відповідати інтересам США та бути частиною ширшого пакета безпекових домовленостей.

Чого хоче Україна від майбутніх гарантій безпеки

Окреме питання — якими саме мають бути гарантії, щоб вони забезпечили Україні захист від повторного російського нападу. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що для Києва недостатньо простої декларації про підтримку. Україна хоче бачити конкретні механізми реагування союзників, зокрема можливу присутність американських та європейських військових на українській території.

"Для мене це частина статті 5: збройні сили США та європейських партнерів, бази", — пояснював Зеленський.

Водночас президент зазначав, що поки не впевнений, чи однаково Україна та США розуміють зміст гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Чи продовжаться переговори з Росією

За словами Рябкова, Москва розглядає можливість подальшого обговорення безпекових питань, але наполягає на попередньому визнанні вимоги щодо невступу України до НАТО.

Водночас російський дипломат повідомив, що домовленості про новий раунд переговорів щодо України поки немає. Російська сторона також розглядає можливість візиту представників європейських країн до Москви для обговорення їхніх позицій щодо завершення війни.

Раніше Фокус розбирав, які гарантії безпеки обговорювали Україна, США та європейські партнери на переговорах у Берліні та Шеньчжені.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон знову порушити питання вступу України до НАТО. На його думку, членство України в Альянсі може стати важливим елементом довгострокової безпеки Європи.