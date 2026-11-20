Франція вважає, що надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору фактично означатиме вступ країни до НАТО. Таку позицію озвучили в адміністрації президента Емманюеля Макрона.

Відповідну позицію Єлисейського палацу також наводить Le Figaro, яка зазначає, що у Парижі по суті не розділяють ці два поняття.

"Щойно ми заявляємо, що надаємо Україні гарантії, аналогічні тим, що містяться у статті 5, не варто ускладнювати ситуацію: ми говоримо, що Україна фактично вступає до НАТО", — заявив представник адміністрації французького президента.

Що означає стаття 5 НАТО для України

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на всіх його членів. У такому разі кожна держава НАТО зобов'язується допомогти союзнику, який зазнав нападу. Водночас форма допомоги визначається кожною країною окремо і може передбачати застосування збройної сили.

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Саме тому гарантії за аналогією зі статтею 5 розглядають як один із можливих механізмів захисту України від повторної російської агресії після завершення війни.

Однак така модель не обов'язково означає формальне членство в Альянсі. Йдеться про те, що партнери можуть створити окрему систему зобов'язань щодо захисту України, яка відтворюватиме ключові елементи колективної оборони НАТО.

Чому Франція заговорила про вступ України до НАТО

Заява Єлисейського палацу пролунала після саміту "Коаліції охочих" у Берліні, де обговорювали майбутні гарантії безпеки для України. Напередодні президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників знову порушити питання вступу України до НАТО. Він пояснив це тим, що максималістські вимоги Росії не залишають підстав відкладати дискусію про довгострокову безпеку України.

На думку французького президента, після завершення війни Україна матиме численну армію та значний військовий потенціал. Її членство в Альянсі, за словами Макрона, відповідатиме інтересам довгострокової безпеки Європи.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, закликав партнерів конкретизувати, що саме передбачатимуть такі гарантії. Зокрема, він порушував питання можливої присутності американських та європейських військових в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що відомо про заяву Джареда Кушнера щодо можливих гарантій безпеки Україні за статтею 5 НАТО та яку роль у цьому може відіграти Росія.

А Володимир Зеленський заявив, що американська сторона вперше поставила питання про можливий вихід ЗСУ із Донбасу в обмін на вступ України до НАТО.