НАТО в обмін на Донбас: що відповів Зеленський на нову пропозицію США щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона вперше поставила питання про можливий вихід ЗСУ із Донбасу в обмін на вступ України до НАТО. Очільник країни висловив свою думку на таку пропозицію.

За словами Зеленського, які передає "Інтерфакс-Україна", що наразі йдеться про обговорення можливого сценарію, а не про погоджену домовленість. Конкретної пропозиції, яку можна було б оцінити та винести на розгляд українців, поки немає.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", — сказав президент.

Зеленський заявив, що не збирається одноосібно ухвалювати рішення щодо такого складного питання. Якщо партнери сформують конкретну пропозицію та підтвердять її, він готовий вийти на відкритий діалог з українським суспільством.

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"Якщо буде така пропозиція, я як президент вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: "Дивіться, ось де ми знаходимося, ось як всі партнери об'єдналися і ось вони бачать це далі так". Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій Росією", — пояснив глава держави.

Водночас він наголосив, що наразі йдеться про обговорення можливого сценарію, а не про погоджену домовленість. Конкретної пропозиції, яку можна було б оцінити та винести на розгляд українців, поки немає.

За словами Зеленського, Київ обговорює з партнерами комплексний пакет безпекових гарантій, який також передбачає посилення української армії та фінансування відновлення країни, однак конкретної пропозиції поки немає.

Чому Зеленський сумнівається в гарантіях безпеки без американських військ

Окрему частину розмови із журналістами президент присвятив гарантіям безпеки, які Вашингтон обговорює з Києвом.

За словами Зеленського, Україна раніше просила надати гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Вона передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Тепер американська сторона говорить про гарантії, які можуть бути подібними до статей 4 і 5 НАТО.

Однак для Києва залишається принциповим питання практичного механізму їх реалізації.

"І моє запитання до американської сторони: "Якщо ви надасте нам оце "щось схоже" на НАТО, чи будуть американські солдати на нашій землі?". Відповідь їхня на це: "Ні"", — розповів Зеленський.

Тобто наразі Вашингтон не передбачає розміщення американських військовослужбовців в Україні в межах такого варіанта гарантій.

США порівнюють гарантії для України з домовленостями з Ізраїлем

За словами Зеленського, американці називають запропонований механізм двосторонніми гарантіями безпеки та порівнюють його з домовленостями, які Сполучені Штати мають з Ізраїлем та деякими країнами Близького Сходу. Президент пояснив, що такі домовленості можуть передбачати військову допомогу, американську авіаційну та морську присутність, а також розміщення військових баз.

Як приклад він навів ситуацію, коли Іран атакував об'єкти в країнах регіону. За словами Зеленського, для захисту американських баз і територій використовували засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot.

Однак президент наголосив, що Україні потрібна конкретика: які саме зобов'язання візьмуть на себе Сполучені Штати, що робитимуть союзники в разі нового російського нападу та якими засобами забезпечуватимуть захист української території.

Поки що, за його словами, остаточного розуміння цих механізмів немає.

Фокус уже повідомляв, що під час попередніх переговорів американська сторона порушувала питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на безпекові гарантії. Тоді Зеленський наголошував, що поступка територіями без чітких зобов'язань партнерів не гарантує припинення російської агресії. Детальніше — у матеріалі "Яку безпеку ви пропонуєте? Зеленський про можливу відмову від Донбасу на вимогу Путіна".

Також Фокус розбирав, які саме гарантії НАТО може надати Україні після завершення війни та чи можливе поширення на нашу державу принципу колективної оборони, передбаченого п'ятою статтею Північноатлантичного договору. Про це читайте в матеріалі "П'ята стаття як козир: які гарантії безпеки НАТО пропонуватиме Україні".