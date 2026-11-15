НАТО в обмен на Донбасс: что ответил Зеленский на новое предложение США по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выводе ВСУ из Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО. Глава страны высказал своё мнение по поводу этого предложения.

По словам Зеленского, которые передает "Интерфакс-Украина", речь сейчас идет об обсуждении возможного сценария, а не о согласованной договоренности. Конкретного предложения, которое можно было бы оценить и вынести на рассмотрение украинцев, пока нет.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдаёт свои земли террористам. Американцы задали вопрос: „А если Украина войдёт в НАТО, то выйдет ли она из Донбасса?“ Это был первый раз", — сказал президент.

Зеленский заявил, что не собирается в одиночку принимать решение по столь сложному вопросу. Если партнеры сформулируют конкретное предложение и подтвердят его, он готов выйти на открытый диалог с украинским обществом.

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"Если поступит такое предложение, я как президент вступлю в открытый диалог с обществом и скажу: „Смотрите, вот в каком положении мы находимся, вот как все партнеры объединились и вот как они видят дальнейшие перспективы“. Безусловно, без какого-либо признания оккупированных территорий со стороны России", — пояснил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что речь сейчас идет об обсуждении возможного сценария, а не о согласованной договоренности. Конкретного предложения, которое можно было бы оценить и вынести на рассмотрение украинцев, пока нет.

По словам Зеленского, Киев обсуждает с партнерами комплексный пакет гарантий безопасности, который также предусматривает укрепление украинской армии и финансирование восстановления страны, однако конкретного предложения пока нет.

Почему Зеленский сомневается в гарантиях безопасности без американских войск

Отдельную часть беседы с журналистами президент посвятил гарантиям безопасности, которые Вашингтон обсуждает с Киевом.

По словам Зеленского, Украина ранее просила предоставить гарантии по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Она предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. Теперь американская сторона говорит о гарантиях, которые могут быть аналогичны статьям 4 и 5 НАТО.

Однако для Киева по-прежнему остается принципиальным вопрос о практическом механизме их реализации.

"И мой вопрос к американской стороне: „Если вы предоставите нам это „нечто похожее“ на НАТО, будут ли американские солдаты на нашей земле?“ Их ответ на это: „Нет“", — рассказал Зеленский.

То есть на данный момент Вашингтон не предусматривает размещение американских военнослужащих в Украине в рамках такого варианта гарантий.

США сравнивают гарантии для Украины с договоренностями с Израилем

По словам Зеленского, американцы называют предложенный механизм "двусторонними гарантиями безопасности" и сравнивают его с соглашениями, которые Соединённые Штаты имеют с Израилем и некоторыми странами Ближнего Востока. Президент пояснил, что такие соглашения могут предусматривать военную помощь, американское авиационное и морское присутствие, а также размещение военных баз.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда Иран нанёс удары по объектам в странах региона. По словам Зеленского, для защиты американских баз и территорий использовались средства противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot.

Однако президент подчеркнул, что Украине нужны конкретные ответы: какие именно обязательства возьмут на себя Соединенные Штаты, что будут делать союзники в случае нового российского нападения и какими средствами будут обеспечивать защиту украинской территории.

Пока, по его словам, окончательного понимания этих механизмов нет.

Фокус уже сообщал, что в ходе предварительных переговоров американская сторона поднимала вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Тогда Зеленский подчеркивал, что уступка территорий без четких обязательств со стороны партнеров не гарантирует прекращения российской агрессии. Подробнее — в материале "Какую безопасность вы предлагаете? Зеленский о возможном отказе от Донбасса по требованию Путина".

Кроме того, Фокус рассмотрел, какие именно гарантии НАТО может предоставить Украине после окончания войны и возможно ли распространение на нашу страну принципа коллективной обороны, предусмотренного пятой статьей Североатлантического договора. Об этом читайте в материале "Пятая статья как козырь: какие гарантии безопасности НАТО предложит Украине".