"Какую безопасность вы предлагаете?": Зеленский о возможном отказе от Донбасса по требованию Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может согласиться с отказом от Донбасса в обмен на неопределенные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что уступка по территориям не гарантирует прекращения российской агрессии.

По мнению главы государства, уступка по территориям может лишь отсрочить новую российскую агрессию. В интервью датскому телеканалу DR Nyheder Зеленский подчеркнул, что повторяющие в США формулировки о "нечто подобном НАТО" не дают ответа на главный вопрос: кто и как будет защищать Украину, если Россия снова нападет.

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Зеленский объяснил, почему не верит обещаниям Путина

Президент напомнил, что российский лидер Владимир Путин ранее заявлял о Донбассе, однако со временем Россия попыталась захватить Киев. По словам Зеленского, Кремль объяснял свои действия якобы защитой русскоязычного населения, но российские военные убивали людей в Буче и других украинских городах.

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"Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев, нашу столицу. Его слова были о Донбассе, а реальность — о Киеве", — отметил глава государства.

Он также упомянул о заявлениях Москвы о защите русскоязычных украинцев и преступлениях российских военных против гражданского населения. По мнению Зеленского, этот опыт не дает оснований полагать, что отказ Украины от части территории заставит Россию прекратить войну.

Что США предлагали в обмен на Донбасс

По словам президента, в ходе обсуждения американская сторона поднимала вопрос, может ли Украина обменять Донбасс на гарантии безопасности. Зеленский ответил, что сначала нужно четко определить, о каких именно гарантиях идет речь. Он спросил, предусматривают ли они членство Украины в НАТО.

В ответ, по его словам, прозвучало предложение о механизме, "подобном НАТО".

Президент обратил внимание на разницу между такими формулировками: от Украины ожидают четкого ответа на Донбасс, тогда как гарантии безопасности предлагают описывать нечетко.

"Подобное? Но ведь вы не хотите, чтобы ответ на Донбасс был "схожим". Вы хотите четкого ответа на Донбасс. Это ваша цель. И это цель Путина на сегодня", — передал Зеленский свой ответ американским собеседникам.

Он задал партнерам вопрос, что именно они будут делать, если Украина согласится на территориальную уступку, но не получит членства в НАТО.

Почему президент не считает отказ от Донбасса гарантией мира

Зеленский также напомнил об истории отказа Украины от ядерного оружия после распада СССР. Он подчеркнул, что не выступает за распространение ядерного вооружения, однако привел этот пример как аргумент о ненадежности договоров безопасности с Россией. По его словам, после отказа от ядерного арсенала Россия продолжила оказывать давление на Украину, препятствовала ее европейской интеграции, выступала против вступления в НАТО, а затем оккупировала украинские территории.

Поэтому президент считает недостаточно убедительными предложения, предусматривающие отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности без четко определенных обязательств партнеров.

"Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?" – заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что США рассматривают необычный вариант завершения войны: изменение административных границ украинских областей. В этом случае Путин мог бы объявить о контроле над Донбассом без захвата всех городов.

Тем временем США, Украина и европейские партнеры заявили в Абу-Даби, что мирные договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь шла и о гарантиях сохранности.