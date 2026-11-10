США вдруг вспомнили о суверенитете Украины: о чем Уиткофф говорил с европейцами

США, Украина и европейские партнеры заявили, что мирные договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь шла и о гарантиях сохранности.

Любое будущее мирное соглашение по завершению войны России против Украины должно предусматривать уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в принятии решений. Об этом заявили представители США, Украины и европейских партнеров во время переговоров в Абу-Даби, сообщает France 24.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также заявил в соцсети X, что стороны обсудили пути завершения войны и создания условий для продолжительного мира в преддверии трехсторонних переговоров с Россией.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности Украины", — написал Уиткофф.

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По его словам, общая цель переговорщиков – разработать практическую и взаимодополняющую систему безопасности, которая усилит долгосрочную защиту Украины и поможет создать условия для достижения договоренностей по дипломатическому пути.

Какую позицию по НАТО озвучили США и европейские партнеры

Отдельное внимание участники встречи уделили будущей системе европейской безопасности после войны. В совместном заявлении они подтвердили приверженность созданию крепкой послевоенной архитектуры безопасности и отметили роль НАТО.

"Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре и договоренностям по безопасности и четко заявили, что сильное НАТО будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", — говорится в документе.

Таким образом, в заявлении отдельно зафиксированы два принципа: будущие договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, а система коллективной обороны НАТО должна оставаться основой безопасности евроатлантического пространства.

Какие вопросы обсуждали перед переговорами с Россией

По словам Уиткоффа, встреча представителей США, Украины и европейских партнеров была посвящена не только возможным условиям завершения войны, но и более широкой системе безопасности в Европе. В частности, стороны рассматривали развитие существующих европейских институций и договоров безопасности, а также механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации.

Американский спецпредставитель отметил, что участники намерены продолжать тесное сотрудничество во время переговорного процесса. В дальнейшем это должно помочь перейти к более широким многосторонним обсуждениям и выработать условия для всеобъемлющего и продолжительного мира.

Ранее Фокус писал, что 10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кто будет участвовать в переговорах в Абу-Даби и чего от них ждут.

Также мы писали, что США рассматривают необычный вариант завершения войны: изменение административных границ украинских областей. В этом случае Путин мог бы объявить о контроле над Донбассом без захвата всех городов.