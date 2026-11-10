США раптом згадали про суверенітет України: про що Віткофф говорив з європейцями

США, Україна та європейські партнери заявили, що мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Мова йшла і про гарантії безпеки.

Будь-яка майбутня мирна угода щодо завершення війни Росії проти України має передбачати повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в ухваленні рішень. На цьому наголосили представники США, України та європейських партнерів під час переговорів в Абу-Дабі, повідомляє France 24.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф також заявив у соцмережі X, що сторони обговорили шляхи завершення війни та створення умов для тривалого миру напередодні тристоронніх переговорів із Росією.

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність ухвалення рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України", — написав Віткофф.

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За його словами, спільна мета переговорників — розробити практичну та взаємодоповнювальну систему безпеки, яка посилить довгостроковий захист України та допоможе створити умови для досягнення домовленостей дипломатичним шляхом.

Яку позицію щодо НАТО озвучили США та європейські партнери

Окрему увагу учасники зустрічі приділили майбутній системі європейської безпеки після завершення війни. У спільній заяві вони підтвердили відданість створенню міцної післявоєнної архітектури безпеки та наголосили на ролі НАТО.

"Учасники підтвердили свою спільну відданість міцній післявоєнній європейській архітектурі та домовленостям щодо безпеки та чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", — йдеться в документі.

Таким чином, у заяві окремо зафіксували два принципи: майбутні домовленості мають враховувати суверенітет і територіальну цілісність України, а система колективної оборони НАТО повинна залишатися основою безпеки євроатлантичного простору.

Які питання обговорювали перед переговорами з Росією

За словами Віткоффа, зустріч представників США, України та європейських партнерів була присвячена не лише можливим умовам завершення війни, а й ширшій системі безпеки в Європі. Зокрема, сторони розглядали розвиток наявних європейських інституцій і безпекових домовленостей, а також механізми управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації.

Американський спецпредставник зазначив, що учасники мають намір продовжувати тісну співпрацю протягом переговорного процесу. Надалі це має допомогти перейти до ширших багатосторонніх обговорень і виробити умови для всеосяжного та тривалого миру.

Раніше Фокус писав, що 10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори України, США та Росії. Українську делегацію очолює Рустем Умєров, а американську сторону представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Хто братиме участь у переговорах в Абу-Дабі та чого від них очікують.

Також ми писали, що США розглядають незвичний варіант завершення війни: зміну адміністративних меж українських областей. В цьому випадку Путін міг би оголосити про контроль над Донбасом без захоплення всіх міст.