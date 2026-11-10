"Яку безпеку ви пропонуєте?": Зеленський про можливу відмову від Донбасу на вимогу Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитися на відмову від Донбасу в обмін на невизначені гарантії безпеки. Він наголосив, що поступка територіями не гарантує припинення російської агресії.

На думку глави держави, поступка територіями може лише відтермінувати нову російську агресію. В інтерв'ю данському телеканалу DR Nyheder Зеленський наголосив, що формулювання про "щось подібне до НАТО", які повторюють у США, не дають відповіді на головне запитання: хто і як захищатиме Україну, якщо Росія знову нападе.

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Зеленський пояснив, чому не вірить обіцянкам Путіна

Президент нагадав, що російський лідер Володимир Путін раніше заявляв про Донбас, однак згодом Росія спробувала захопити Київ. Так само, за словами Зеленського, Кремль пояснював свої дії нібито захистом російськомовного населення, але російські військові вбивали людей у Бучі та інших українських містах.

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"Путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ, нашу столицю. Його слова були про Донбас, а реальність — про Київ", — зазначив глава держави.

Він також згадав про заяви Москви щодо захисту російськомовних українців і злочини російських військових проти цивільного населення. На думку Зеленського, цей досвід не дає підстав вважати, що відмова України від частини території змусить Росію припинити війну.

Що США пропонували в обмін на Донбас

За словами президента, під час обговорень американська сторона порушувала питання, чи може Україна обміняти Донбас на гарантії безпеки. Зеленський відповів, що спочатку потрібно чітко визначити, про які саме гарантії йдеться. Він запитав, чи передбачають вони членство України в НАТО.

У відповідь, за його словами, прозвучала пропозиція про механізм, "подібний до НАТО".

Президент звернув увагу на різницю між такими формулюваннями: від України очікують чіткої відповіді щодо Донбасу, тоді як гарантії безпеки пропонують описувати нечітко.

"Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була "подібною". Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета Путіна на сьогодні", — переказав Зеленський свою відповідь американським співрозмовникам.

Він поставив партнерам запитання, що саме вони робитимуть, якщо Україна погодиться на територіальну поступку, але не отримає членства в НАТО.

Чому президент не вважає відмову від Донбасу гарантією миру

Зеленський також нагадав про історію відмови України від ядерної зброї після розпаду СРСР. Він підкреслив, що не виступає за поширення ядерного озброєння, однак навів цей приклад як аргумент щодо ненадійності безпекових домовленостей із Росією. За його словами, після відмови від ядерного арсеналу Росія продовжила тиснути на Україну, перешкоджала її європейській інтеграції, виступала проти вступу до НАТО, а згодом окупувала українські території.

Тому президент вважає недостатньо переконливими пропозиції, які передбачають відмову від Донбасу в обмін на гарантії безпеки без чітко визначених зобов’язань партнерів.

"Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?" — заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що США розглядають незвичний варіант завершення війни: зміну адміністративних меж українських областей. В цьому випадку Путін міг би оголосити про контроль над Донбасом без захоплення всіх міст.

Тим часом США, Україна та європейські партнери заявили в Абу-Дабі, що мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Мова йшла і про гарантії безпеки.