Россия выступила против предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО, которые обсуждают Киев и Вашингтон. В Москве заявили, что любые договоренности, фактически предполагающие "квазичленство" Украины в Альянсе, являются неприемлемыми.

В то же время российская сторона выдвинула условие: Украина должна признать, что не будет вступать в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует агентство Новости.

"Даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиск какого-то "креативного решения" в этой сфере являются для нас неприемлемым вариантом", — заявил российский дипломат.

По его словам, Москва рассматривает вопрос о гарантиях безопасности прежде всего через призму собственных интересов. Рябков также подчеркнул, что Россия хочет добиться в ходе переговоров признания того, что Украина не станет членом НАТО. Только после этого, по его словам, можно будет обсуждать вопрос о гарантиях безопасности для Киева.

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Таким образом, Москва фактически ставит готовность обсуждать будущую систему безопасности Украины в зависимость от отказа нашего государства от вступления в Альянс.

Почему заявление России противоречит словам представителя США

Заявление Рябкова прозвучало после выступления специального представителя президента США Джареда Кушнера на встрече "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября. Тогда американский представитель заявил, что Вашингтону удалось склонить Россию к концепции гарантий безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО.

Кушнер также сообщил, что Дональд Трамп открыт для такого механизма, но он должен отвечать интересам США и быть частью более широкого пакета соглашений в сфере безопасности.

Чего хочет Украина от будущих гарантий безопасности

Отдельный вопрос — какими именно должны быть гарантии, чтобы они обеспечили Украине защиту от повторного российского нападения. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что для Киева недостаточно простой декларации о поддержке. Украина хочет видеть конкретные механизмы реагирования союзников, в частности возможное присутствие американских и европейских военных на украинской территории.

"Для меня это часть статьи 5: вооружённые силы США и европейских партнёров, базы", — пояснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что пока не уверен, одинаково ли Украина и США понимают суть гарантий по аналогии со статьей 5 НАТО.

Продолжатся ли переговоры с Россией

По словам Рябкова, Москва рассматривает возможность дальнейшего обсуждения вопросов безопасности, но настаивает на предварительном признании требования о невступлении Украины в НАТО.

В то же время российский дипломат сообщил, что договоренности о новом раунде переговоров по Украине пока нет. Российская сторона также рассматривает возможность визита представителей европейских стран в Москву для обсуждения их позиций по вопросу прекращения войны.

Ранее Фокус разбирал, какие гарантии безопасности обсуждали Украина, США и европейские партнеры на переговорах в Берлине и Шэньчжэне.

Кроме того, мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон вновь поднимет вопрос о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, членство Украины в Альянсе может стать важным элементом долгосрочной безопасности Европы.