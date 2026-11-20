Гарантии безопасности по принципу пятой статьи НАТО могут оказаться "очередным Будапештским меморандумом" — американцы трактуют её так, что сначала нужно посовещаться, стоит ли вмешиваться, и прямого участия США в войне не предполагается. При этом Зеленский настаивает на размещении иностранных войск, что для Москвы неприемлемо, а Европа, обещая 90 млрд евро помощи, ограничена в ресурсах и, по мнению политологов, скорее затягивает время, чем приближает мир.

Эта неделя оказалась насыщенной важными политическими событиями. 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне прошел форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), в рамках которого состоялась трехсторонняя встреча президентов США, России и Китая — Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. По итогам переговоров была опубликована декларация об укреплении стратегической стабильности, международной безопасности и возможной реформе ООН.

В тот же день в Берлине состоялась встреча "коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского, а также переговоры спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинским президентом и европейскими лидерами. Главной темой стали гарантии безопасности для Украины.

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Накануне Кушнер заявил, что США удалось убедить Москву в том, что любое соглашение о безопасности Украины будет основано на принципах пятой статьи НАТО. При этом он отметил, что в России относятся к этой концепции со скептицизмом и недоверием.

"С точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5 Устава, — это действительно очень важный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно отвечать интересам Америки, и… мы должны убедиться, что это является частью более широкого пакета мер по обеспечению безопасности", — добавил он.

В свою очередь Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать размещение иностранных войск в Украине.

"Для меня это часть статьи 5: вооруженные силы США и европейских партнеров, базы. Без этого я не уверен, что речь идет о статье 4, 5 и так далее", — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что у союзников пока нет единого понимания того, как будут работать гарантии и предусматривают ли они ввод иностранных войск. Москва же неоднократно называла отсутствие иностранного военного контингента в Украине одним из ключевых условий мира.

Договоренностей о новом раунде переговоров по Украине пока нет, однако Россия прорабатывает возможность визита европейских представителей в Москву, заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Встреча в Китае: символический результат без конкретики по Украине

Как считает политолог Олег Постернак, трехсторонняя встреча в Китае продемонстрировала возвращение дипломатии великих держав над дипломатией институтов и права. При этом конкретных договоренностей по Украине достигнуто не было. Многие эксперты, по словам политолога, отмечают, что треугольник США — Китай — Россия не принес больших прорывов и масштабных договоренностей. Но важен политический и символический результат встречи. Это историческая встреча, которая прежде всего обозначила определенные стратегические намерения и совпадение интересов великих держав. Прежде всего Китая и США. Россия же создала впечатление, что она тоже является великой державой, присоединившись к диалогу США и Китая.

"Что касается украинского вопроса, очевидно, что Трамп, скорее всего, провел двустороннюю беседу с Путиным. Там могли прорабатываться определенные варианты, которые затем были озвучены Уиткоффу и Кушнеру, а позже обсуждались в рамках украинско-американско-европейского сотрудничества в Берлине — после встречи Кушнера и Уиткоффа с Зеленским и европейскими советниками по национальной безопасности", — подчеркивает в комментарии Фокусу эксперт.

Следующим этапом может стать визит европейских советников по национальной безопасности в Москву и переход к четырехстороннему формату переговоров.

Пятая статья не всегда работает даже в странах НАТО

Предложение США предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО политолог считает позитивным сигналом. Однако, по его мнению, все будет зависеть от конкретных механизмов их реализации. В частности, остается открытым вопрос, как НАТО реагирует на нарушения воздушного пространства своих членов. Если нам гарантируют что-то подобное 5-й статье, возможно, необходима очень подробная конкретика: как именно будут действовать страны-гаранты, если российская ракета снова попадет в украинский объект. Или если российские беспилотники будут атаковать украинскую военную инфраструктуру. Или если российские пограничники пересекут линию разграничения и начнут обстреливать украинские позиции. Или если диверсионно-разведывательная группа проникнет на территорию Украины. Возможны сотни различных сценариев, включая кибератаку на украинские государственные реестры. Как действовать во всех этих случаях? Можно ли сейчас конкретизировать эти механизмы? Пока все говорят только об общих положениях: гарантии будут распространяться по аналогии с пятой статьей. То есть, важно, чтобы не получилось в дальнейшем как с Польшей сейчас — страна стала жертвой атак не имея право ответить.

"Фактически Польша не может ответить, например, запустив ракету по территории России. Это было бы неправильно с точки зрения протоколов поведения НАТО. Поэтому нынешняя система реагирования Украины на российскую угрозу качественнее и обеспечивает значительно более высокий уровень защиты, чем механизмы безопасности НАТО, которые не способны оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства", — констатирует политолог.

Поэтому вопрос применения пятой статьи остается большим знаком вопроса. К тому же предложение Зеленского о вводе иностранных войск на территорию Украине — неприемлем для России. Так что, подчеркивает политолог, еще очень долго в вопросе мирного урегулирования не будет поставлена точка.

Переговоры затягиваются, а Европа ограничена в ресурсах

По итогам встречи переговорной группы Трампа с Зеленским и представителями Европы ситуация больше напоминает затягивание времени, считает политолог Андрей Золотарев.

"Судя по всему, Трамп что-то пообещал Путину, поэтому он попытается действовать обходным путем — через европейцев. Но пока нет подтверждений того, что европейцы и "коалиция желающих" настроены достаточно решительно. Их желания расходятся с возможностями. Это хорошо видно на примере дополнительных 45 миллиардов, а теперь Зеленский уже просит больше 110 миллиардов, чтобы Украина могла продолжать войну и сводить концы с концами. Я не уверен, что у европейцев есть такие возможности", — отмечает политический эксперт.

По его словам, несмотря на дополнительные обязательства по ПВО, реальных результатов пока не видно. В то время как Франция и Италия наращивают производство ракет Aster, Украина продолжает испытывать дефицит средств противовоздушной обороны. При этом Греция и Испания располагают ракетами PAC-1, которые могли бы использоваться для перехвата крылатых ракет.

"Что касается 5-й статьи устава НАТО, то американцы трактуют ее так: в случае агрессии нужно будет посовещаться и подумать, а стоит ли вмешиваться. То есть нет однозначной и четкой позиции о том, что Америка задействует всю свою военную мощь и направит военнослужащих на защиту Украины. Эти гарантии не предполагают прямого и непосредственного участия Соединенных Штатов в войне. Вот в чем проблема. Украине фактически пытаются подсунуть очередной Будапештский меморандум", — подчеркнул Золотарев.

По мнению политолога, европейские представители, вероятнее всего, отправятся в Москву. Значимой кандидатурой эксперт считает Бьорна Зайберта, главу аппарата Урсулы фон дер Ляйен, который реально влияет на процессы в Еврокомиссии. Если же в Москву отправят менее влиятельного представителя, это станет очередной попыткой затянуть время и продолжить войну.

"Коалиция желающих" готовит Украине военную поддержку на 90 млрд евро

Европейские партнеры договорились выделить Украине 90 млрд евро — кредитной помощи до конца 2027 года на военные и финансовые нужды. 70 млрд евро военная помощь, оборудование и подготовка от стран НАТО в 2026 году. На 2027 год предусмотрен как минимум аналогичный объем военной поддержки. Усилить санкционное давление на Москву и добиваться энергетического перемирия на зимний период. Германия, Франция и Великобритания также обозначили основные условия поддержки Киева после возможного прекращения огня. Предполагается, что Украина получит юридически обязывающие гарантии безопасности.

В совместном заявлении зафиксировали следующие позиции по мирным переговорам:

поддержку немедленного прекращения огня и прямого диалога Украины и России при участии США и Европы;

неизменность международных границ и недопустимость их изменения силой;

право Украины самостоятельно выбирать союзы и механизмы безопасности;

сохранение российских замороженных активов заблокированными до прекращения агрессии и компенсации ущерба;

призыв к России согласиться на энергетическое перемирие на всю зиму и прекращение огня для экспорта продовольствия через Черное море.

Теоретически Россия может согласиться с частью этих договоренностей, считает политолог Олег Постернак. По его мнению, переговоры по гарантиям безопасности пока не зашли настолько далеко, чтобы Москва категорически от них отказалась. Кроме того, сейчас речь не идет о территориальных вопросах, по которым позиция Украины остается принципиальной.

"Но в конечном итоге Россия будет пытаться максимально обесценить эти положения: либо путем внесения дополнений, либо требуя включить себя в число гарантов безопасности Украины, либо настаивая на встречных обязательствах со стороны западных стран по обеспечению собственной безопасности России. Поэтому во время обсуждения этих пунктов Россия будет вести довольно жесткую и хитрую игру", — подчеркивает политолог.

А тем временем, Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что президент США Дональд Трамп выбрал более мягкий подход к диалогу с Владимиром Путиным, а от Украины, напротив, раз за разом требует уступок.

Президент так же считает, что Вашингтону и Пекину достаточно просто договориться о новых торговых ограничениях в отношении Москвы, что окажет существенное влияние на российского диктатора Владимира Путина. США и Китай могут просто объявить о таких намерениях и о прекращении торговли с Россией.