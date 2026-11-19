Президент Владимир Зеленский рассказал, как лидеры США и Китая могут положить конец войне в Украине всего за одну встречу. Для этого не обязательно сразу вводить санкции.

Украинский лидер считает, что Вашингтону и Пекину достаточно просто договориться о новых торговых ограничениях в отношении Москвы, что окажет существенное влияние на российского диктатора Владимира Путина. США и Китай могут просто объявить о таких намерениях и о прекращении торговли с Россией. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию NBC News, которое было опубликовано 18 ноября.

По словам политика, согласованная позиция Вашингтона и Пекина способна мгновенно положить конец войне. Усиление экономического давления со стороны этих стран способно лишить Москву средств для продолжения боевых действий в Украине.

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"Китай и США обладают достаточной силой, чтобы остановить Путина за одну встречу. Если они введут санкции или даже просто заявят о намерении это сделать и прекратят торговлю с Россией, это положит конец войне", — пояснил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что решения о будущем Украины нельзя принимать без участия Киева. Так президент ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин могут обсуждать вопросы, касающиеся Украины, и решать её судьбу.

"Крупные страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка. Нельзя принимать решения в отношении какой-либо страны, даже маленькой, без участия этой страны", — подчеркнул президент.

Напомним, 18 ноября издание Kyiv Independent сообщало, что посланцы Трампа напугали Путина новым Конгрессом, который предоставит Киеву всё.

Кроме того, издание Bloomberg сообщало, что представители Трампа предлагали Киеву отказаться от Донбасса в обмен на членство в НАТО.