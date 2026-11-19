Президент Володимир Зеленський розповів, як лідери США та Китаю здатні закінчити війну в Україні всього за одну зустріч. Щоб це здійснити, не обов'язково навіть одразу запроваджувати санкції.

Український лідер вважає, що Вашингтону та Пекіну достатньо просто домовитися про нові торговельні обмеження щодо Москви, що матиме вагомий вплив на російського диктатора Володимира Путіна. США та Китай можуть просто оголосити про такі наміри і припинення торгівлі з Росією. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню NBC News, яке оприлюднили 18 листопада.

За словами політика, узгоджена позиція Вашингтона та Пекіна здатні вмить покласти край війни. Посилення економічного тиску з боку цих країн здатні позбавити Москву грошей на продовження бойових дій в Україні.

"Китай і США мають достатньо сили, щоб зупинити Путіна за одну зустріч. Якщо вони запровадять санкції або навіть просто заявлять про намір це зробити та припинять торгівлю з Росією, це буде кінець війни", — пояснив президент.

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При цьому Зеленський наголосив, що рішення щодо майбутнього України не можна приймати без участі Києва. Так президент відреагував на запитання журналіста про ставлення до того, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін можуть обговорювати питання України і вирішувати її долю.

"Великі країни завжди вважають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка. Ви не можете ухвалювати рішення щодо якоїсь країни, навіть маленької, без участі цієї країни", — наголосив президент.

Нагадаємо, 18 листопада видання Kyiv Independent писало, що посланці Трампа налякали Путіна новим Конгресом, який надасть Києву все.

Також видання Bloomberg повідомляло, що посланці Трампа пропонували Києву відмовитися від Донбасу в обмін на членство в НАТО.