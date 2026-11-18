Посланці президента Дональда Трампа тиснуть на українських та російських чиновників, щоб ті розглянули нові пропозиції США щодо правил НАТО, військових ресурсів та розміщення військ по всій Європі у межах переговорів про припинення війни.

Однією із пропозицій, яку висунули американські представники Києву, був вивід українських військ з території Донбасу. В обмін на цей крок Вашингтон пропонував Україні членство в НАТО, пише видання Bloomberg.

Чому Європа у скрутному становищі через переговори

Прагнення США укласти всеосяжну угоду щодо припинення війни в Україні поставило Європу у скрутне становище. Європейські лідери переконані, що спочатку Росія має припинити бойові дії, і лише після цього можна вести будь-які дискусії щодо переміщення військ чи НАТО.

Під час саміту в п'ятницю численні лідери ЄС визнали, що їм принаймні потрібно взяти участь у переговорах. Деякі з них також висловили думку про те, що настав час обговорити членство України в НАТО, повідомили журналістам джерела, обізнані з цим питанням.

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У Європі побоюються, що обговорення майбутнього безпеки регіону паралельно з переговорами про закінчення війни може спричинити поступки перед Москвою. Інше побоювання полягає у тому, що президент Дональд Трамп відмовиться від переговорів, залишивши ситуацію нез'ясованою.

Країни, які межують із Росією, демонструють найбільше занепокоєння щодо нової стратегії Вашингтона. Вони вважають, що такі плани США відповідають планам Кремля, і що це створює ризик втратити локальних військових НАТО, які б мали забезпечувати безпеку країн.

"Східний фланг, звісно, не є предметом торгу, і не може бути жодних сфер впливу", — заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи це питання.

За даними видання, РФ хоче, щоб НАТО погодилося не розгортати війська в жодній країні, яка приєдналася до альянсу після 1997 року. Натомість Москва може скоротити свою військову присутність у Калінінграді та Білорусі. Проте у ЄС наголосили: таких компромісів ніколи не відбудеться.

Що відомо про наступні переговори

Як виданню повідомив американський чиновник, Віткофф і Кушнер мають зустрітися з українськими та європейськими посадовцями в Берліні у четвер, 19 листопада, щоб обговорити післявоєнні гарантії безпеки для Києва.

Після цього, як очікується, США, Росія, Україна та Європа, ймовірно, знову зберуться для ще одного раунду переговорів перед самітом "Великої двадцятки" 14 та 15 грудня. Цього року його також приймають США.

Нагадаємо, 16 листопада Кушнер повідомив, що США готують новий раунд переговорів щодо України.

Видання Bild писало, що РФ вимагає виходу Фінляндії з НАТО та обмежень для Балтії, а в обмін пропонує Придністров'я.