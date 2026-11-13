РФ вимагає виходу Фінляндії з НАТО та обмежень для Балтії: в обмін пропонує Придністров'я, — Bild

Росія нібито висунула вимоги щодо нового порядку безпеки в Європі, які передбачають вихід Фінляндії з НАТО та зміну статусу України й Молдови. Ці пропозиції обговорювалися в неофіційних переговорних колах, зокрема під час контактів у Абу-Дабі.

За даними німецького видання Bild, Москва пропонує не лише закріпити за собою окуповані українські території та отримати весь Донбас, а й переглянути безпекову архітектуру Східної Європи. Серед інших пунктів нібито є вимоги щодо членства Фінляндії в НАТО, військової присутності Альянсу в країнах Балтії та майбутнього Молдови.

Водночас видання наголошує: йдеться лише про одну з пропозицій, які циркулюють у неофіційних переговорних форматах.

Яких поступок Росія вимагає від України

Згідно з інформацією Bild, крім територіальних вимог, російський план нібито передбачає:

закріплення за Україною позаблокового статусу та відмову від вступу до НАТО;

демілітаризацію портів Одеси й Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази;

домовленості про свободу судноплавства в Чорному морі.

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Водночас можливість вступу України до Європейського Союзу, за інформацією видання, у цьому плані не виключається.

Москва хоче змінити статус Фінляндії та країн Балтії

Окремий блок пропозицій стосується НАТО та його військової присутності у Східній Європі. За даними Bild, Росія вимагає, щоб Фінляндія вийшла з Північноатлантичного альянсу. Також Москва нібито наполягає на відмові від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві.

Таким чином, запропоновані умови виходять далеко за межі врегулювання війни проти України й зачіпають безпекові рішення інших європейських держав.

Які умови Росія висуває щодо Молдови

Російська сторона нібито пропонує перетворити країну на федеративну республіку, до складу якої увійдуть сама Молдова, автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров'я. Окремо передбачається, що в разі вступу Молдови до Європейського Союзу Придністров'я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

Ці положення фактично стосуються територіального устрою Молдови та її європейської інтеграції.

Що РФ обіцяє зробити натомість

У відповідь на можливі поступки Москва нібито пропонує кілька кроків у військовій сфері.

Зокрема, російська сторона готова:

вивести ядерну зброю з території Білорусі;

відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності;

вивести російські війська з Придністров'я.

Раніше Фокус писав, що Кремль вимагає від НАТО підписання конкретного документа про відмову від подальшого розширення Альянсу.

Також ми повідомляли, що під час переговорів у столиці ОАЕ порушували питання участі європейських держав у мирному процесі та гарантій безпеки для України.