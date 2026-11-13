Россия требует выхода Финляндии из НАТО и ограничений для стран Балтии: в обмен предлагает Приднестровье, — Bild

Россия якобы выдвинула требования относительно нового порядка безопасности в Европе, которые предусматривают выход Финляндии из НАТО и изменение статуса Украины и Молдовы. Эти предложения обсуждались в неофициальных переговорных кругах, в частности в ходе контактов в Абу-Даби.

По данным немецкого издания Bild, Москва предлагает не только закрепить за собой оккупированные украинские территории и получить весь Донбасс, но и пересмотреть архитектуру безопасности Восточной Европы. Среди прочих пунктов якобы фигурируют требования, касающиеся членства Финляндии в НАТО, военного присутствия Альянса в странах Балтии и будущего Молдовы.

В то же время издание отмечает: речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в рамках неофициальных переговоров.

Каких действий Россия требует от Украины

Согласно информации Bild, помимо территориальных требований, российский план якобы предусматривает:

закрепление за Украиной внеблокового статуса и отказ от вступления в НАТО;

демилитаризацию портов Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз;

договоренности о свободе судоходства в Чёрном море.

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В то же время, по информации издания, возможность вступления Украины в Европейский Союз в этом плане не исключается.

Москва хочет изменить статус Финляндии и стран Балтии

Отдельный блок предложений касается НАТО и его военного присутствия в Восточной Европе. По данным Bild, Россия требует, чтобы Финляндия вышла из Североатлантического альянса. Также Москва якобы настаивает на отказе от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

Таким образом, предложенные условия выходят далеко за рамки урегулирования войны против Украины и затрагивают вопросы безопасности других европейских государств.

Какие условия выдвигает Россия в отношении Молдовы

Российская сторона якобы предлагает преобразовать страну в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Отдельно предусматривается, что в случае вступления Молдовы в Европейский Союз Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Эти положения фактически касаются территориального устройства Молдовы и её европейской интеграции.

Что РФ обещает сделать взамен

В ответ на возможные уступки Москва якобы предлагает ряд мер в военной сфере.

В частности, российская сторона готова:

вывести ядерное оружие с территории Беларуси;

отказаться от размещения там ракет средней дальности;

вывести российские войска из Приднестровья.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль требует от НАТО подписания конкретного документа об отказе от дальнейшего расширения Альянса.

Кроме того, мы сообщали, что в ходе переговоров в столице ОАЭ поднимались вопросы об участии европейских государств в мирном процессе и о гарантиях безопасности для Украины.