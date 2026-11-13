Россия требует выхода Финляндии из НАТО и ограничений для стран Балтии: в обмен предлагает Приднестровье, — Bild
Россия якобы выдвинула требования относительно нового порядка безопасности в Европе, которые предусматривают выход Финляндии из НАТО и изменение статуса Украины и Молдовы. Эти предложения обсуждались в неофициальных переговорных кругах, в частности в ходе контактов в Абу-Даби.
По данным немецкого издания Bild, Москва предлагает не только закрепить за собой оккупированные украинские территории и получить весь Донбасс, но и пересмотреть архитектуру безопасности Восточной Европы. Среди прочих пунктов якобы фигурируют требования, касающиеся членства Финляндии в НАТО, военного присутствия Альянса в странах Балтии и будущего Молдовы.
В то же время издание отмечает: речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в рамках неофициальных переговоров.
Каких действий Россия требует от Украины
Согласно информации Bild, помимо территориальных требований, российский план якобы предусматривает:
- закрепление за Украиной внеблокового статуса и отказ от вступления в НАТО;
- демилитаризацию портов Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз;
- договоренности о свободе судоходства в Чёрном море.
В то же время, по информации издания, возможность вступления Украины в Европейский Союз в этом плане не исключается.
Москва хочет изменить статус Финляндии и стран Балтии
Отдельный блок предложений касается НАТО и его военного присутствия в Восточной Европе. По данным Bild, Россия требует, чтобы Финляндия вышла из Североатлантического альянса. Также Москва якобы настаивает на отказе от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.
Таким образом, предложенные условия выходят далеко за рамки урегулирования войны против Украины и затрагивают вопросы безопасности других европейских государств.
Какие условия выдвигает Россия в отношении Молдовы
Российская сторона якобы предлагает преобразовать страну в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Отдельно предусматривается, что в случае вступления Молдовы в Европейский Союз Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.
Эти положения фактически касаются территориального устройства Молдовы и её европейской интеграции.
Что РФ обещает сделать взамен
В ответ на возможные уступки Москва якобы предлагает ряд мер в военной сфере.
В частности, российская сторона готова:
- вывести ядерное оружие с территории Беларуси;
- отказаться от размещения там ракет средней дальности;
- вывести российские войска из Приднестровья.
Ранее Фокус сообщал, что Кремль требует от НАТО подписания конкретного документа об отказе от дальнейшего расширения Альянса.
Кроме того, мы сообщали, что в ходе переговоров в столице ОАЭ поднимались вопросы об участии европейских государств в мирном процессе и о гарантиях безопасности для Украины.