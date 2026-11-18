Представители президента Дональда Трампа оказывают давление на украинских и российских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения США относительно правил НАТО, военных ресурсов и размещения войск по всей Европе в рамках переговоров о прекращении войны.

Одним из предложений, выдвинутых американскими представителями Киеву, был вывод украинских войск с территории Донбасса. В обмен на этот шаг Вашингтон предлагал Украине членство в НАТО, пишет издание Bloomberg.

Почему Европа оказалась в затруднительном положении из-за переговоров

Стремление США заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Европейские лидеры убеждены, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, и только после этого можно вести какие-либо дискуссии о перемещении войск или НАТО.

В ходе саммита в пятницу многие лидеры ЕС признали, что им, по крайней мере, необходимо принять участие в переговорах. Некоторые из них также высказали мнение о том, что пришло время обсудить вопрос о членстве Украины в НАТО, сообщили журналистам источники, осведомленные об этом вопросе.

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В Европе опасаются, что обсуждение будущего безопасности региона параллельно с переговорами о прекращении войны может привести к уступкам в адрес Москвы. Другое опасение заключается в том, что президент Дональд Трамп откажется от переговоров, оставив ситуацию неразрешенной.

Страны, граничащие с Россией, выражают наибольшую озабоченность в связи с новой стратегией Вашингтона. Они считают, что такие планы США соответствуют планам Кремля и что это создает риск потери местных военных НАТО, которые должны обеспечивать безопасность этих стран.

"Восточный фланг, конечно, не является предметом торга, и не может быть никаких сфер влияния", — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя этот вопрос.

По данным издания, РФ хочет, чтобы НАТО согласилось не развертывать войска ни в одной из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Взамен Москва может сократить своё военное присутствие в Калининграде и Беларуси. Однако в ЕС подчеркнули: таких компромиссов никогда не будет.

Что известно о предстоящих переговорах

Как сообщил изданию американский чиновник, Уиткофф и Кушнер должны встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине в четверг, 19 ноября, чтобы обсудить послевоенные гарантии безопасности для Киева.

После этого, как ожидается, США, Россия, Украина и Европа, вероятно, вновь соберутся для очередного раунда переговоров перед саммитом "Большой двадцатки", который состоится 14 и 15 декабря. В этом году его также принимают США.

Напомним, 16 ноября Кушнер сообщил, что США готовят новый раунд переговоров по Украине.

Издание Bild писало, что РФ требует выхода Финляндии из НАТО и ограничений для стран Балтии, а в обмен предлагает Приднестровье.