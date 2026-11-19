Оказывать давление на Украину проще, чем на Россию — так Владимир Зеленский объяснил, почему Вашингтон требует уступок именно от Киева. Страна с самого начала находится под давлением войны, отметил президент, и это делает её более удобной стороной для переговоров.

Президент США Дональд Трамп выбрал более мягкий подход к диалогу с Владимиром Путиным, а от Украины, напротив, раз за разом требует уступок. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

Украинский президент не стал объяснять такую стратегию своим личным отношением к себе.

"Речь идет скорее об отношениях между странами. Но, конечно, президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика", — подчеркнул он.

Свой подход к российскому президенту Зеленский назвал противоположным: он считает его агрессором и захватчиком.

"Конечно, проще оказывать давление на нас, а не на Россию. Это проще, потому что мы с самого начала находимся под давлением войны", — отметил глава государства.

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В Белом доме эти слова не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.

Также сообщалось, что российские спецслужбы уже несколько раз пытались организовать покушения на украинского президента. Несмотря на предупреждения спецслужб об угрозах, глава государства не хочет жить в постоянном страхе за свою жизнь.

Кроме того, Зеленский рассказал, как лидеры США и Китая могут положить конец войне в Украине всего за одну встречу — для этого, по его словам, не обязательно сразу вводить санкции.