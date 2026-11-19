Президент Владимир Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC News.

Зеленский подчеркнул, что Россия на протяжении всей войны наносит удары по украинской инфраструктуре, а в начале этого года её целями стали, в частности, железная дорога и мосты.

Президент назвал удар по Крымскому мосту "абсолютно законным" ответом на российские атаки на энергосеть и другие критически важные объекты. Он подчеркнул, что Россия не соблюдает правила ведения войны, в то время как Украина старается их соблюдать.

"Россия, даже во время войны, не соблюдает никаких правил", — отметил Зеленский. Он также напомнил, что Крым является украинской территорией, и заявил, что после окончания войны моста всё равно не останется.

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Россия открыла Крымский мост в 2018 году после незаконной аннексии полуострова. Он стал важным транспортным маршрутом для российских военных и гражданского населения в оккупированном Крыму.

Зеленский призвал США и Китай усилить давление на Россию

В интервью президент также высказался о возможности завершения войны с участием лидеров США, Китая и России. Он считает, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут оказать влияние на Путина, если действительно захотят прекратить боевые действия.

По словам Зеленского, для этого Вашингтон и Пекин должны ввести санкции против России или, по крайней мере, пригрозить ими, в частности, прекратить экспортно-импортную торговлю с ней.

"Если Китай и Соединённые Штаты введут санкции или заявят, что введут их, прекратят экспортно-импортную торговлю с Россией, это будет конец войны", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты и Китай оказывают значительное влияние на ситуацию в мире. В частности, Китай остаётся крупнейшим покупателем российской нефти и поддерживает тесные политические и торговые отношения с Москвой.

Заявление Зеленского прозвучало накануне трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая должна состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Украинский президент не планировал участвовать в этой встрече, хотя Трамп дал понять, что поднимет вопрос о войне.

Зеленский предостерег от принятия решений о будущем Украины без её участия. Он назвал ошибкой подход великих держав, которые считают, что могут самостоятельно решать судьбу других стран.

"Если они хотят что-то решить в отношении Украины, это будет лишь риторика", — сказал президент, напомнив, что опыт войны уже неоднократно показывал невозможность принимать такие решения без Киева.

Напомним, 18 ноября в сети появилось видео, на котором показано, как выглядит поврежденный автомобильный пролет Крымского моста.

По предварительным данным, на днях по мосту были выпущены две ракеты "Фламинго". В результате атаки в море упала арка автомобильной секции весом 5 тысяч тонн.