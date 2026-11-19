Президент Володимир Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об’єктах України.

Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Зеленський наголосив, що Росія протягом усієї війни атакує українську інфраструктуру, а на початку цього року її цілями стали, зокрема, залізниця та мости.

Президент назвав удар по Кримському мосту "абсолютно законною" відповіддю на російські атаки по енергетичній мережі та інших критичних об’єктах. Він підкреслив, що Росія не дотримується правил ведення війни, тоді як Україна намагається їх виконувати.

"Росія, навіть під час війни, не поважає жодних правил", — зазначив Зеленський. Він також нагадав, що Крим є українською територією, і заявив, що після завершення війни міст однаково не залишиться.

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Кримський міст Росія відкрила у 2018 році після незаконної анексії півострова. Він став важливим транспортним маршрутом для російських військових і цивільного населення в окупованому Криму.

Зеленський закликав США та Китай посилити тиск на Росію

В інтерв’ю президент також висловився про можливість завершення війни за участю лідерів США, Китаю та Росії. Він вважає, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін можуть вплинути на Путіна, якщо справді захочуть припинити бойові дії.

За словами Зеленського, для цього Вашингтон і Пекін мають запровадити санкції проти Росії або принаймні пригрозити ними, зокрема зупинити експортно-імпортну торгівлю з нею.

"Якщо Китай і Сполучені Штати запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, припинять експортно-імпортну торгівлю з Росією, це буде кінець війни", — заявив президент.

Він наголосив, що Сполучені Штати та Китай мають значний вплив на ситуацію у світі. Зокрема, Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти та підтримує тісні політичні й торговельні відносини з Москвою.

Заява Зеленського пролунала напередодні тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, яка має відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені. Український президент не планував брати участь у цій зустрічі, хоча Трамп сигналізував, що порушить питання війни.

Зеленський застеріг від ухвалення рішень щодо майбутнього України без її участі. Він назвав помилкою підхід великих держав, які вважають, що можуть самостійно вирішувати долю інших країн.

"Якщо вони хочуть щось вирішити щодо України, це буде лише риторика", — сказав президент, нагадавши, що досвід війни вже неодноразово демонстрував неможливість ухвалювати такі рішення без Києва.

Нагадаємо, 18 листопада в мережі опублікували відео, на якому показали, який вигляд має пошкоджена автомобільна частина Кримського мосту.

За попередніми повідомленнями, днями по мосту вдарили дві ракети "Фламінго". Унаслідок атаки в море впала арка автомобільної секції вагою 5 тисяч тонн.