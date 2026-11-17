Ракета FP-5 "Фламінго", яка важить на старті близько шести тонн та несе півтори тонни вибухівки, збила у море арку, яка важить 5 тисяч тонн. Полотно автотраси перегородило єдину судноплавну протоку в Азовське море.

Щоб обвалити автомобільну секцію Кримського мосту, ракету "Фламінго" навели точно на верхню точку арки, показала 3D-реконструкцію, яку опублікувала компанія Fire Point. У дописі, який з'явився увечері 17 листопада, вказано, що у міст влучили дві ракети FP-5. Друга ракета влучила по ключовій балці залізничної секції мосту.

У дописі компанії-виробника крилатих ракет — аналіз 3D-візуалізації удару "Фламінго" по Кримському мосту. З'ясувалось, що мосту влучили двома ракетами: одна — обвалила автомобільну секцію, друга — пошкодила залізничну секцію. Також зауважується, що удари продовжаться і що "далі буде".

Видео дня

На візуалізації виділи автомобільну секцію довжиною 227 м, яку тримала арка з тросами. По дузі арки вдарили дві ракети "Фламінго", і після цього проліт мосту та центральна арка упали у воду та перегородили протоку: ширина перешкод для проходу кораблів — близько 273 метрів. Компанія позначила дві точки атаки — на зовнішній дузі та на внутрішній, розташованій ближче до залізничної секції. Крім того, згідно з 3D-реконструкцією, засоби ураження підходили, ймовірно, зі сходу, тобто з боку Азовського моря, а не з заходу, від Чорного моря. Не ясно, як "Фламінго" вдалось пройти засоби ППО РФ та розвернутись, щоб підійти до цілей зі сходу.

Третя крилата ракета підходила до цілі з заходу та влучила у залізничну арку, показало відео Fire Point. Компанія уточнила, що удар пошкодив опору залізничного прольоту.

Удар по Кримському мосту — деталі атаки 17 листопада

Зазначимо, 17 листопада Фокус розповів про удар по Кримському мосту та про деталі спецоперації ЗСУ, завдяки якій обвалилась 200-метрова автомобільна секція. Близько опівночі жителі ТОТ Криму повідомили про гучні вибухи у напрямку споруди, а зранку з'явились фото, які показали руйнування. Окупаційна влада повідомила про зупинку руху через міст: автомобілів і також залізничного сполучення. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на Кримський міст та уточнив, що діяли різні засоби ураження: серед них — Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

Тим часом головний конструктор Fire Point Денис Штілерман опублікував відео пусків ракет "Фламінго" для удару по Кримському мосту. На відео — три пуски. Z-пропагандисти, своєю чергою, запевняли, що споруду атакувало близько десятка крилатих ракет України, які йшли кількома хвилями з "винятковим таймінгом".

Медіа The Times поговорило з українським військовим, дотичним до удару по Кримському мосту. З його слів, Україна для атаки не використовувала термінали Starlink/Starshield, а налагодила власний зв'язок за допомогою дронів. Дрони передавали відеосигнал на ракети, які влучили у потрібні точки на мосту.

Нагадуємо, медіа "Агентство Новости" розповіло, які наслідки матиме руйнування Кримського мосту для логістики та туристичної сфери РФ.