Мінімум три шеститонні ракети "Фламінго" стартували у напрямку Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Тим часом Z-пабліки запевняли, що було кілька хвиль FP-5, які летіли з "винятковим таймінгом": ішлося про 10 засобів ураження.

Увечері 17 листопада, через майже добу після удару по Кримському мосту, головний інженер компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував відео пуску ракет "Фламінго". Відео Штілермана триває близько 30 секунд, протягом яких відбулась хвиля пусків трьох "Фламінго" з паузою між пусками 15 секунд.

Головний інженер не уточнив, чи справді ідеться про "Фламінго", якими били по Кримському мосту саме в ніч на 17 листопада. Допис з'явився після пошкодження незаконної споруди та після падіння 200-метрової автомобільної секції.

"Для історії", — лаконічно написав Штілерман.

На відео бачимо, що пускові установки FP-5 "Фламінго" стоять поруч у невстановленій місцевості. У кадр потрапило устаткування, встановлене на кількаметровій вишці. Не ясно, у якій місцевості та коли саме зробили запис: є лише інформація про момент публікації о 18:55 17 листопада.

Видео дня

Удар по Кримському мосту — деталі атаки 17 листопада

У російських пабліках уточнили, що по Кримському мосту могли вдарити близько 10 ракет "Фламінго" і вони летіли кількома хвилями. Один з Z-блогерів "Рыбарь" навів дані Міноборони РФ по збиття майже 1500 дронів України та риторично поцікавився, чи є результати роботи ППО по збиттю ракет. Наголосимо, що Генштаб ЗСУ не озвучував кількість ракет, якими поцілили по Кримському мосту.

Удар по Кримському мосту — Рыбарь про Фламінго 17 листопада Фото: Скриншот

Удар по Кримському мосту — "Два майора" про Фламінго 17 листопада Фото: Скриншот

Тим часом у каналі політика Антона Геращенка з'явились кадри польоту крилатої ракети "Фламінго". Бачимо, як засіб ураження похитується на крилах та націлюється в опору арки залізничного мосту. OSINTер Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ на основі цього відео зробив 3D-візуалізацію атаки: ішлося про те, що запис робила камера саме на "Фламінго", а не на іншому засобі ураження.

Зранку 17 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку Сил оборони на Кримський міст. Глава держави повідомив, що відбувся сьомий фінальний етап складної спецоперації, над якою скоординовано працювали кілька підрозділів сил СОУ. Для атаки використали різні засоби ураження — Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197 (реактивна модифікація Ан-196 "Лютий"), FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

Тим часом медіа The Times поспілкувалось з українським офіцером, який брав участь у проведенні атаки на Кримський міст. З його слів, атаку та руйнування навмисно приурочили до візиту російського диктатора Путіна в Китай. Крім того, він запевнив, що під час таки обійшлись без Starlink/Starshield, які заблокували США.

Нагадуємо, росіянин розповів про причетність до дрона-ракети Ruta, якою уразили Кримський міст 17 листопада.