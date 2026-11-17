Как минимум три шеститонные ракеты "Фламинго" были запущены в направлении Крымского моста в ночь на 17 ноября. Между тем Z-паблики уверяли, что было несколько волн FP-5, которые летели с "исключительным таймингом": речь шла о 10 средствах поражения.

Вечером 17 ноября, спустя почти сутки после удара по Крымскому мосту, главный инженер компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракет "Фламинго". Видео Штилермана длится около 30 секунд, в течение которых состоялась серия запусков трех ракет "Фламинго" с паузой между запусками в 15 секунд.

Главный инженер не уточнил, действительно ли речь идет о "Фламинго", которыми обстреливали Крымский мост именно в ночь на 17 ноября. Сообщение появилось после повреждения незаконного сооружения и после обрушения 200-метровой автомобильной секции.

"Для истории", — лаконично написал Штилерман.

Видео дня

На видео видно, что пусковые установки FP-5 "Фламинго" стоят рядом в неизвестной местности. В кадр попало оборудование, установленное на несколькометровой вышке. Неясно, в какой местности и когда именно сделали запись: есть только информация о времени публикации — 18:55 17 ноября.

Удар по Крымскому мосту — подробности атаки 17 ноября

В российских пабликах уточнили, что по Крымскому мосту могли нанести удар около 10 ракет "Фламинго", и они летели несколькими волнами. Один из Z-блогеров "Рыбарь" привел данные Минобороны РФ о сбивании почти 1500 украинских дронов и риторически поинтересовался, есть ли результаты работы ПВО по сбиванию ракет. Отметим, что Генштаб ВСУ не озвучивал количество ракет, которыми был обстрелян Крымский мост.

Удар по Крымскому мосту — Рыбарь о "Фламинго" 17 ноября Фото: Скриншот

Удар по Крымскому мосту — "Два майора" о "Фламинго" 17 ноября Фото: Скриншот

Тем временем на канале политика Антона Геращенко появились кадры полета крылатой ракеты "Фламинго". Видно, как средство поражения качается на крыльях и нацеливается на опору арки железнодорожного моста. OSINT-специалист Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ на основе этого видео создал 3D-визуализацию атаки: речь шла о том, что запись вела камера именно на "Фламинго", а не на другом средстве поражения.

Утром 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку Сил обороны на Крымский мост. Глава государства сообщил, что состоялся седьмой, заключительный этап сложной спецоперации, над которой скоординированно работали несколько подразделений Сил обороны Украины. Для атаки были использованы различные средства поражения — "Довбуш", "Вендета", "Да Винчи", "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197 (реактивная модификация Ан-196 "Лютый"), FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Между тем издание The Times пообщалось с украинским офицером, принимавшим участие в атаке на Крымский мост. По его словам, атаку и разрушения намеренно приурочили к визиту российского диктатора Путина в Китай. Кроме того, он заверил, что во время операции обошлись без Starlink/Starshield, которые заблокировали США.

Напоминаем, что россиянин рассказал о своей причастности к дрону-ракете Ruta, которой 17 ноября был нанесен удар по Крымскому мосту.