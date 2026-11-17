Ракета FP-5 "Фламинго", вес которой при старте составляет около шести тонн и которая несет полторы тонны взрывчатки, сбила в море арку весом 5 тысяч тонн. Полотно автотрассы перегородило единственный судоходный пролив в Азовское море.

Чтобы разрушить автомобильную секцию Крымского моста, ракету "Фламинго" навели точно на верхнюю точку арки, показала 3D-реконструкция, опубликованная компанией Fire Point. В сообщении, появившемся вечером 17 ноября, указано, что в мост попали две ракеты FP-5. Вторая ракета попала в ключевую балку железнодорожной секции моста.

В публикации компании-производителя крылатых ракет — анализ 3D-визуализации удара "Фламинго" по Крымскому мосту. Выяснилось, что по мосту попали две ракеты: одна — обрушила автомобильную секцию, вторая — повредила железнодорожную секцию. Также отмечается, что будут новые удары и что "продолжение следует".

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На визуализации выделили автомобильную секцию длиной 227 м, которую удерживала арка с тросами. По дуге арки ударили две ракеты "Фламинго", после чего пролет моста и центральная арка упали в воду и перегородили пролив: ширина препятствий для прохода кораблей — около 273 метров. Компания обозначила две точки атаки — на внешней дуге и на внутренней, расположенной ближе к железнодорожной секции. Кроме того, согласно 3D-реконструкции, средства поражения приближались, вероятно, с востока, то есть со стороны Азовского моря, а не с запада, со стороны Чёрного моря. Неясно, как "Фламинго" удалось пройти средства ПВО РФ и развернуться, чтобы подойти к целям с востока.

Третья крылатая ракета приближалась к цели с запада и попала в железнодорожную арку, как показано на видео Fire Point. Компания уточнила, что удар повредил опору железнодорожного пролета.

Удар по Крымскому мосту — подробности атаки 17 ноября

Отметим, что 17 ноября Фокус сообщил об ударе по Крымскому мосту и о деталях спецоперации ВСУ, в результате которой обрушилась 200-метровая автомобильная секция. Около полуночи жители временно оккупированной территории Крыма сообщили о громких взрывах в направлении сооружения, а утром появились фотографии, на которых были запечатлены разрушения. Оккупационные власти сообщили о приостановке движения через мост: как автомобильного, так и железнодорожного. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Крымский мост и уточнил, что применялись различные средства поражения: среди них — "Довбуш", "Вендента", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Тем временем главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запусков ракет "Фламинго" для нанесения удара по Крымскому мосту. На видео — три запуска. Z-пропагандисты, в свою очередь, уверяли, что сооружение атаковало около десятка крылатых ракет Украины, которые летели несколькими волнами с "исключительным таймингом".

Издание The Times поговорило с украинским военным, причастным к удару по Крымскому мосту. По его словам, Украина для атаки не использовала терминалы Starlink/Starshield, а наладила собственную связь с помощью дронов. Дроны передавали видеосигнал на ракеты, которые поразили нужные точки на мосту.

Напоминаем, что СМИ "Агентство Новости" рассказало, какие последствия будет иметь разрушение Крымского моста для логистики и туристической сферы РФ.