Тиснути на Україну простіше, ніж на Росію – так Володимир Зеленський пояснив, чому Вашингтон вимагає поступок саме від Києва. Країна перебуває під тиском війни від самого початку, зауважив президент, і це робить її зручнішою стороною для розмови.

М'якший підхід до діалогу з Володимиром Путіним обрав президент США Дональд Трамп, а від України натомість раз за разом вимагає поступок. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

Пояснювати таку стратегію особистим ставленням до себе український президент не став.

"Це більше про відносини між країнами. Але, звісно, президент Трамп вирішив знайти якийсь м'який спосіб діалогу з Путіним. Не знаю, це його тактика", – наголосив він.

Власний підхід до російського президента Зеленський назвав протилежним: він вважає його агресором і загарбником.

"Простіше тиснути на нас, а не на Росію, звісно. Це простіше, бо ми під тиском війни з самого початку", – зауважив глава держави.

Видео дня

У Білому домі ці слова не коментували.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об'єктах України.

Також повідомлялося, що російські спецслужби вже кілька разів намагалися організувати замахи на українського президента. Попри попередження спецслужб про загрози, глава держави не хоче жити в постійному страху за власне життя.

Крім цього, Зеленський розповів, як лідери США та Китаю здатні завершити війну в Україні всього за одну зустріч – для цього, за його словами, не обов'язково навіть одразу запроваджувати санкції.