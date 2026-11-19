В ходе встречи с Зеленским и лидерами ЕС представители США планируют обсудить надежные гарантии безопасности для Украины, а также более широкую систему, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин. Там должны состояться переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Встреча состоится в рамках заседания "Коалиции желающих", сообщил Кушнер на платформе X.

Скриншот с Джаредом Кушнером. Команда Трампа отправилась на переговоры в Берлин.

По его словам, цель их поездки заключается в том, чтобы усилить координацию между Украиной, США и европейскими партнерами, а также согласовать общую позицию по ключевым элементам прочного мира.

Кушнер сообщил, что в ходе встреч стороны также намерены подготовить повестку дня и предложить формат следующего раунда многосторонних переговоров.

Видео дня

Кроме того, представители США обсудят, как деятельность "Коалиции желающих" может способствовать формированию договоренностей в сфере безопасности после завершения российско-украинской войны. В частности, речь идет о надежных гарантиях безопасности для Украины и более широкой системе, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов. Ранее о встрече сообщал и сам Зеленский.

"Президент Дональд Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и обеспечить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", — написал Кушнер в социальной сети X.

Напомним, что Фокус писал, что переговоры в Абу-Даби не принесли мира, но положили начало новой игре — теперь на кону не только Донбасс, но и безопасность всей Европы.

Также мы сообщали, что во время встречи с Виткоффом и Кушнером Путин вновь потребовал контроля над четырьмя регионами Украины и отверг присутствие иностранных миротворцев. Зеленский тоже не хочет отдавать территории Украины, утверждают в Кремле.