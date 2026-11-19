Під час зустрічі із Зеленським та лідерами ЄС представники США планують обговорити надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, що зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик майбутніх конфліктів.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Берліна. Там мають відбутися переговори із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зустріч відбудеться в межах засідання Коаліції охочих, повідомив Кушнер на платформі Х.

Скриншот із Х Jared Kushner. Команда Трампа вирушила на переговори у Берлін.

За його словами, мета їхньої поїздки полягає у тому, аби посилити координацію між Україною, США та європейськими партнерами, а також узгодити спільну позицію щодо ключових елементів тривалого миру.

Кушнер повідомив, що під час зустрічей сторони також мають намір підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

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Крім цього, представники США обговорять, як робота Коаліції охочих може сприяти формуванню безпекових домовленостей після завершення російсько-української війни. Зокрема, йдеться про надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, що зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик майбутніх конфліктів. Раніше про зустріч повідомляв й сам Зеленський.

"Президент Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю жахливу війну та забезпечити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою", — написав Кушнер у соцмережі X.

Нагадаємо, Фокус писав, що переговори в Абу-Дабі не принесли миру, але відкрили нову гру — тепер на кону не лише Донбас, а й безпека всієї Європи.

Також ми повідомляли, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін знову зажадав контролю над чотирма регіонами України та відкинув присутність іноземних миротворців. Зеленський теж не хоче віддавати території України, стверджують у Кремлі.