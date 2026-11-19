Команда Трампа в Європі: Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським
Під час зустрічі із Зеленським та лідерами ЄС представники США планують обговорити надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, що зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик майбутніх конфліктів.
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Берліна. Там мають відбутися переговори із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зустріч відбудеться в межах засідання Коаліції охочих, повідомив Кушнер на платформі Х.
За його словами, мета їхньої поїздки полягає у тому, аби посилити координацію між Україною, США та європейськими партнерами, а також узгодити спільну позицію щодо ключових елементів тривалого миру.
Кушнер повідомив, що під час зустрічей сторони також мають намір підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.
Крім цього, представники США обговорять, як робота Коаліції охочих може сприяти формуванню безпекових домовленостей після завершення російсько-української війни. Зокрема, йдеться про надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, що зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик майбутніх конфліктів. Раніше про зустріч повідомляв й сам Зеленський.
"Президент Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю жахливу війну та забезпечити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою", — написав Кушнер у соцмережі X.
Нагадаємо, Фокус писав, що переговори в Абу-Дабі не принесли миру, але відкрили нову гру — тепер на кону не лише Донбас, а й безпека всієї Європи.
Також ми повідомляли, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін знову зажадав контролю над чотирма регіонами України та відкинув присутність іноземних миротворців. Зеленський теж не хоче віддавати території України, стверджують у Кремлі.