Жодна зі сторін не хоче поступатись: джерело в Кремлі про хід переговорів з Україною

Під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін знову зажадав контролю над чотирма регіонами України та відкинув присутність іноземних миротворців. Зеленський теж не хоче віддавати території України, стверджують у Кремлі.

Під час переговорів зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером російський диктатор не погодився пом'якшити територіальні вимоги щодо України. Він також виступив проти розміщення іноземних миротворчих військ на українській території, назвавши це продовженням війни, пише The Guardian. Зустріч відбулася в Москві 12 листопада, однак ключові розбіжності між сторонами залишилися.

Путін продовжує вимагати повного контролю Росії над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. При цьому російські війська не контролюють повністю жодну з цих областей, попри те, що Кремль оголосив їх анексованими.

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Україна, зі свого боку, не погоджується передавати Росії території, які перебувають під контролем ЗСУ, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело у Кремлі.

Кремль виступив проти іноземних миротворців в Україні

Ще одним принциповим питанням стала можлива присутність іноземних військових в Україні після припинення бойових дій. Путін заявив, що не приймає ідею розміщення іноземних миротворчих контингентів на українській території. Він схарактеризував такий сценарій як "продовження війни".

Ба більше, російський президент попередив, що іноземні військові в Україні можуть стати цілями для російської армії.

Ця позиція суперечить обговорюваним у Європі планам безпекових гарантій для України. Зокрема, Велика Британія та Франція раніше розглядали можливість відправлення своїх військових після досягнення мирної угоди.

Водночас питання присутності іноземних військ залишається частиною ширших дискусій про те, як забезпечити дотримання можливого перемир'я та запобігти новому російському нападу.

Європа може долучитися до наступного раунду переговорів

Окремою темою зустрічі у Москві стала участь європейських країн у подальшому переговорному процесі. За інформацією двох співрозмовників The Guardian, знайомих із перебігом переговорів, одна з цілей поїздки Віткоффа та Кушнера полягала в тому, щоб забезпечити участь Європи в наступних консультаціях.

Після зустрічі Стів Віткофф підтвердив, що європейські представники приєднаються до наступного раунду переговорів.

"Вони наші партнери, і для нас важливо, щоб вони брали участь", — сказав американський спецпосланець після зустрічі з Путіним.

Водночас у Європейському Союзі поки немає остаточного рішення щодо того, хто саме представлятиме блок на таких переговорах.

Як раніше писав Фокус, під час переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада представники України, США та Росії обговорювали територіальне питання, гарантії безпеки та можливе залучення європейських країн до мирного процесу. Однак домовитися щодо ключових територіальних розбіжностей сторонам не вдалося.

Також Фокус повідомляв, що США намагалися узгодити з Росією участь Європи в подальших переговорах. Йшлося не лише про припинення бойових дій, а й про майбутню систему безпеки та гарантії для України. Що відомо про можливе залучення Європи до переговорного процесу