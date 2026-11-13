Ни одна из сторон не хочет уступать: источник в Кремле о ходе переговоров с Украиной

Во время встречи с Виткоффом и Кушнером Путин вновь потребовал контроля над четырьмя регионами Украины и отверг присутствие иностранных миротворцев. Зеленский тоже не хочет отдавать территории Украины, утверждают в Кремле.

В ходе переговоров со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером российский диктатор отказался смягчить территориальные требования в отношении Украины. Он также выступил против размещения иностранных миротворческих войск на украинской территории, назвав это продолжением войны, пишет The Guardian. Встреча состоялась в Москве 12 ноября, однако ключевые разногласия между сторонами остались.

Путин продолжает требовать полного контроля России над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. При этом российские войска не контролируют полностью ни одну из этих областей, несмотря на то, что Кремль объявил их аннексированными.

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Украина, со своей стороны, не согласна передавать России территории, находящиеся под контролем ВСУ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле.

Кремль выступил против иностранных миротворцев в Украине

Еще одним принципиальным вопросом стало возможное присутствие иностранных военных в Украине после прекращения боевых действий. Путин заявил, что не согласен с идеей размещения иностранных миротворческих контингентов на территории Украины. Он охарактеризовал такой сценарий как "продолжение войны".

Более того, российский президент предупредил, что иностранные военные в Украине могут стать мишенями для российской армии.

Эта позиция противоречит обсуждаемым в Европе планам по предоставлению гарантий безопасности Украине. В частности, Великобритания и Франция ранее рассматривали возможность отправки своих военных после достижения мирного соглашения.

В то же время вопрос о присутствии иностранных войск по-прежнему является частью более широких дискуссий о том, как обеспечить соблюдение возможного перемирия и предотвратить новое российское нападение.

Европа может присоединиться к следующему раунду переговоров

Отдельной темой встречи в Москве стало участие европейских стран в дальнейшем переговорном процессе. По информации двух собеседников The Guardian, знакомых с ходом переговоров, одна из целей поездки Виткоффа и Кушнера заключалась в том, чтобы обеспечить участие Европы в следующих консультациях.

После встречи Стив Виткофф подтвердил, что европейские представители примут участие в следующем раунде переговоров.

"Они наши партнеры, и для нас важно, чтобы они принимали участие", — сказал американский специальный посланник после встречи с Путиным.

В то же время в Европейском Союзе пока нет окончательного решения о том, кто именно будет представлять блок на таких переговорах.

Как ранее писал Фокус, в ходе переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября представители Украины, США и России обсуждали территориальный вопрос, гарантии безопасности и возможное привлечение европейских стран к мирному процессу. Однако договориться по ключевым территориальным разногласиям сторонам не удалось.

Кроме того, Фокус сообщал, что США пытались согласовать с Россией участие Европы в дальнейших переговорах. Речь шла не только о прекращении боевых действий, но и о будущей системе безопасности и гарантиях для Украины. Что известно о возможном вовлечении Европы в переговорный процесс