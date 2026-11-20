Франция считает, что предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 Североатлантического договора фактически будет означать вступление страны в НАТО. Такую позицию озвучили в администрации президента Эмманюэля Макрона.

Соответствующую позицию Елисейского дворца также приводит газета "Le Figaro", которая отмечает, что в Париже, по сути, не проводят различия между этими двумя понятиями.

"Как только мы заявляем, что предоставляем Украине гарантии, аналогичные тем, что содержатся в статье 5, не стоит усложнять ситуацию: мы говорим, что Украина фактически вступает в НАТО", — заявил представитель администрации президента Франции.

Что означает статья 5 НАТО для Украины

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из стран Альянса рассматривается как нападение на всех его членов. В таком случае каждое государство НАТО обязуется оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению. В то же время форма помощи определяется каждой страной отдельно и может предусматривать применение вооруженной силы.

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Именно поэтому гарантии, по аналогии со статьёй 5, рассматриваются как один из возможных механизмов защиты Украины от повторной российской агрессии после окончания войны.

Однако такая модель не обязательно подразумевает формальное членство в Альянсе. Речь идет о том, что партнеры могут создать отдельную систему обязательств по защите Украины, которая будет воспроизводить ключевые элементы коллективной обороны НАТО.

Почему Франция заговорила о вступлении Украины в НАТО

Заявление Елисейского дворца прозвучало после саммита "Коалиции желающих" в Берлине, где обсуждались будущие гарантии безопасности для Украины. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон призвал союзников вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он объяснил это тем, что максималистские требования России не оставляют оснований откладывать дискуссию о долгосрочной безопасности Украины.

По мнению президента Франции, после окончания войны Украина будет располагать многочисленной армией и значительным военным потенциалом. Ее членство в Альянсе, по словам Макрона, будет отвечать интересам долгосрочной безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, призвал партнеров уточнить, что именно будут предусматривать такие гарантии. В частности, он поднимал вопрос о возможном присутствии американских и европейских военных в Украине.

Ранее Фокус рассказывал о том, что известно о заявлении Джареда Кушнера относительно возможных гарантий безопасности Украине в соответствии со статьёй 5 НАТО и какую роль в этом может сыграть Россия.

А Владимир Зеленский заявил, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выводе ВСУ из Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО.