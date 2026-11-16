О вере и оптимизме: как жить в Украине, когда кажется, что все вокруг пропало

Пост о вере и оптимизме.

Я замечаю у своих друзей в ленте все больше своего рода эскапизма как реакции на несправедливость мира. Более активная работа антикоррупционной системы, кадровый голод среди коррупционеров, наглость и готовность врагов играть в открытую без сложных схем приводят к ощущению потери контроля из-за плохих новостей и пресс-релизов — ведь мы часто не можем повлиять на изменения (по разным причинам, в том числе объективным в условиях войны). Каждый находит свою реакцию на это, но у многих она сознательно или, чаще, бессознательно превращается в позу мудрого циника. "В других странах то же самое, да еще хуже". "Да, а разве нет других людей, никем заменить этих уродов". "А вы видели этих антикоррупционеров? Невоспитанные, да еще и кейс Арчера". "Зачем вытаскивать негатив в СМИ?". "Политика маленьких добрых дел, каждый делайте свое". "Нельзя говорить плохо о стране во время войны".

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Мне кажется очень важным проводить здесь разграничение между тактикой и стратегией. Нет смысла истерично заламывать руки и вопить в небо. Но есть смысл помнить о разнице между добром и злом и не молчать. Есть смысл задавать неудобные вопросы хотя бы на оффреках и не забывать о "скандале прошлой недели". Есть смысл требовать кадровых перемен и не соглашаться с тем, что "кривое решение лучше, чем никакого".

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Ведь, в конце концов, главный ресурс гражданского общества — это вера в то, что перемены возможны. Что коррупцию можно победить, а не просто возглавить. Что ценности важнее краткосрочной выгоды. Что можно строить защиту подстанций без крокодилов и роллс-ройсов. Что можно увольнять плохих людей, а не "своих не сдаем, потому что это не по-пацански". Что завтра мы достигнем большего, чем сегодня.

И это не пафосная теория — это типичная история коллективных действий. Если все вышли на Майдан против Януковича, Майдан победил. Если каждый "мудро" решил написать умный пост и посмеялся над "наивными критиками" — то проиграл. Если предприниматели верят в успех, они вкладывают средства, экономика растет, все получают прибыль. Если стая рыб движется как одно целое при появлении врага, возникает "эмерджентный интеллект", который снижает коллективные риски.

Поэтому сохраняйте веру и оптимизм, боритесь со злом, не молчите и не ищите оправданий, почему "не сегодня". Ведь добро в конце концов победит, а стыд тех, кто молчал и объяснял, почему "это нормально", останется навсегда.

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