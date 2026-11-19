Среди множества проблем нашей неньки одной из главных я считаю следующую: по закону живет только лох. Государство не только не "вознаграждает" законопослушное поведение, но и прямо наказывает за него гражданина. А потом в ваших фейсбуках люди спорят, почему все что-то нарушают. Это касается всего в государстве: от мобилизации до уплаты налогов.

Кстати, об уплате налогов. Давайте поговорим о штрафных таможенных сборах. Как в интернете, так и в реальной жизни.

У нас пока действует норма о беспошлинном ввозе товаров на сумму до 150 евро, и огромное количество онлайн-посылок пролетает без хлопотного растаможивания. Для меня срок получения всегда важнее стоимости; я всегда прилагаю к посылке честную полную накладную и никоим образом не пытаюсь снизить налоги на личный импорт. (Посылки исключительно из США).

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Что это мне дает? Лишнюю неделю на таможне. Все. То есть даже если таможня не перегружена посылками стоимостью до 150 евро, если, не дай Бог, ты честно не соврал в инвойсе и хотел заплатить налоги, то неделю будешь курить бамбук. Сколько это займет, если добавить мелкие посылки — вопрос открытый.

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Теперь об офлайн-режиме. Если, не дай Бог, ты заедешь в коридор декларирования, тебя ждет казенный дом и дальняя дорога. В красном коридоре тебя встретит Педропедрович, влиятельный таможенник, выдающийся специалист, уважаемый человек. Он скажет тебе, что чеки можешь приклеить себе на погоны, потому что он сам посчитает, сколько с тебя денег. Он посчитает наугад и украдет у тебя 6 часов простоя на посту, а тебе начислят лишних 600 евро на "тройке", а ты там дальше обжалуй. Конечно, Педропедрович отчитается перед начальством о росте надоев, а потом таможня, как всегда, проиграет обжалование, и реального бюджетного эффекта не будет. Только перерасход государством денег, времени и бумаги. И кроме мысли "лучше бы поехал через зеленый", никакой другой мысли у гражданина не будет.

Соответственно, мы можем создать еще несколько каких-то органов, выбрать кого-то на конкурсе с международниками, кого-то переаттестовать куда-нибудь, но, может быть, стоит подумать о том, чтобы соблюдение закона создавало хоть какие-то удобства для гражданина?

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