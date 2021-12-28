"С новым 2222 годом": Кличко подарили календарь с его недавней оговоркой (фото)
Презент столичному градоначальнику сделал музыкант Иван Марунчин. Кроме того, парень также похвастался тематическими новогодними игрушками.
На днях в интернете появилось видео, как мэр Киева Виталий Кличко оговорился и поздравил людей с наступающим 2222 годом, тем самым родив новый мем. Видео активно облетело интернет. Не остался в стороне и солист группы Karta Svitu Иван Марунич, который решил подарить мэру календарь на 2222 год. Об этом стало известно из странички артиста в Facebook.
В свою очередь, мэр выложил себе данное фото. Кроме того, он призвал своих подписчиков всегда смотреть в завтрашний день, а также год, сделав отсылку ко своей уже легендарной цитате.
Также Иван Марунич похвастался игрушкой с соответствующей тематической надписью: "С Новым 2222 годом".
Напомним, что ошибки в речи Витая Кличко не являются редкостью, а ранее Фокус сообщал, что Виталий Кличко презентовал книгу со своими цитатами.
Также мы рассказывали, что мэр Киева Виталий Кличко допустил несколько ошибок в поздравлении с наступающим Новым годом. Сперва чиновник поздравил киевлян с 2220-м, а потом 2222 годом.